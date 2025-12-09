O Capitală prinsă între frici vechi și frici noi! Victor Ciutacu explică votul care a răsturnat calculele

Victor Ciutacu, jurnalist și prezentator TV, a fost invitatul podcastului din 9 decembrie moderat de Dan Andronic de pe pagina de YouTube „HAI România”. Cei doi au analizat haosul care domină scena politică post-electorală.

Referitor la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, Victor Ciutacu este de părere că alegerile din București au fost altfel de această dată. „Nu a mai dominat pericolul întoarcerii ciumei roșii, a corupției de altădată. A fost un alt pericol reprezentat acum de proruși care, de data aceasta, erau întruchipați de Anca Alexandrescu”.

Dar, chiar și așa, rezultatele au fost unele surprinzătoare, cu Anca Alexandrescu pe locul al doilea, în fața lui Daniel Băluță, candidatul PSD, cel pe care majoritatea sondajelor îl dădeau câștigător. „Dacă eram consilierul lui Băluță, aveam un singur mesaj de campanie: pelerinaj în sectorul 4. Îi chemam pe bucureșteni să vină să vadă singuri cum arată un sector dezvoltat al Capitalei”, a declarat Victor Ciutacu.

El spune apoi că l-a amuzat explicația echipei de la PSD în ceea ce privește locul întâi pe care l-a obținut Daniel Băluță în Sectorul 4, unde este și primar, dar la mică diferență față de Ciprian Ciucu, locul al doilea. „Au spus că nu l-au votat pe Băluță că nu au vrut să îl piardă de la primărie. Are și ridicolul ăsta niște limite, dar uneori sunt depășite”, a comentat el.

Totuși, jurnalistul spune că Daniel Băluță are în portofoliu numeroase realizări la Sectorul 4. „Chiar și așa, mulți îl critică. Sunt mulți oameni care, în ciuda faptului că sunt lucruri palpabile pe care le văd și de care beneficiază, îl înjură pe primar pentru două chestii extrem de concrete. Una dintre ele este faimoasa taxă de parcare, de vreo 500 și ceva de lei pe an. Și a doua dintre ele este taxa de gunoi care, dacă nu mă înșel, în sectorul 4, e cea mai mare în București”.

„Nu e un capăt de țară”, adaugă Ciutacu. „Dar, uite, astea sunt niște lucruri care afectează direct omul simplu, votantul, și care s-ar putea să-l determine pe să nu-l voteze pe Daniel Băluță, pentru că ia banii de parcare pe care nu i-o dă și pentru că taxa pe gunoi a lui e mai scumpă decât cea pe care o cere Negoiță la Sectorul 3 sau decât cea pe care o cere Tuță din Sectorul 1”, remarcă jurnalistul.

După părerea sa, cifrele pe care le-au obținut Ciprian Ciucu sunt de „domeniul fantasticului, sunt de domeniul nebuniei”. „Totuși Ciprian Ciucu n-a întors Bucureștiul după Soare”, adaugă Ciutacu în cadrul podcastului de pe „HAI România”.

„El nu e un tip carismatic, hai să ne lămurim. Asta ne arată că a fost un vot util pe care el a reușit să-l canalizeze. Așa cum Anca Alexandrescu, cu o campanie bună, a reușit să capitalizeze votul suveranist”, completează Dan Andronic.

„Ea a avut o campanie bună”, este de părere Ciutacu. „Nu zicea că îi îmbogățește pe oameni. N-a zis că le dă bani sau le dă o masă caldă pe zi. A zis că face dreptate. Cum o va face, nu prea a explicat, dar uite așa a luat 22% pe o stare de nemulțumire a populației”, a subliniat el.