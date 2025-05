Social De ce se scofâlcesc degetele în apă. Explicația științifică







Când începe sezonul de înot, este posibil să observați că degetele vi se încrețesc după o baie. Se încrețesc la fel de fiecare dată.

De ce se scofâlcesc degetele în apă

Guy German și colegii săi de la Laboratorul de mecanică biologică a materiei moi de la SUNY au descoperit că ridurile sunt cauzate de constricția vaselor de sânge de sub piele, nu de umflarea pielii.

German a examinat acest lucru în 2023, dar întrebarea ulterioară a unui student a determinat o investigație suplimentară.

„O studentă a întrebat: „Da, dar ridurile se formează întotdeauna în același mod?”. M-am gândit: «Nu am nici cea mai vagă idee!»”

O investigație amănunțită cu descoperiri neașteptate

German predă inginerie biomedicală la Colegiul Thomas J. Watson de Inginerie și Științe Aplicate.

El și studenta Rachel Laytin au investigat fenomenul „getting pruney” în Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Participanții și-au înmuiat degetele în apă timp de 30 de minute, au fotografiat ridurile și au repetat procedura 24 de ore mai târziu. Au fost detectate de ambele ori bucle și crestături ridicate similare.

„Vasele de sânge nu își schimbă prea mult poziția - se mișcă puțin, dar în raport cu alte vase de sânge, sunt destul de statice”, a adăugat el. „Asta înseamnă că ridurile ar trebui să se formeze în același mod, iar noi am demonstrat că așa este”.

Echipajul a descoperit ceva neașteptat.

„Am auzit că ridurile nu se formează la persoanele care au leziuni ale nervului median la nivelul degetelor”, a declarat el. „Un student mi-a spus: „Am leziuni ale nervului median la degete”. L-am verificat - nu avea riduri!”

Degetele, importante în criminalistică

În criminalistică, descoperirea ar putea ajuta la prelevarea amprentelor și la identificarea cadavrelor în urma expunerii la apă. În cariera sa de polițist, tatăl lui German s-a confruntat cu unele dintre aceste probleme.

„Biometria și amprentele sunt încorporate în creierul meu”, a declarat acesta. „Mă gândesc mereu la acest gen de lucruri, pentru că sunt fascinante.”

Studenții lui German vor să studieze mai mult știința pielii.

„Mă simt ca un copil într-un magazin de dulciuri, pentru că există atât de multă știință aici pe care nu o cunosc”, a remarcat el, potrivit medicalxpress.