De ce s-au separat Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru după participarea la America Express. Tensiunile din competiție și-au spus cuvântul

Cătălin Scărlătescu a fost invitat în podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”, acolo unde, printre altele, a vorbit și despre separarea pentru o perioada de iubita sa, dar și despre calitățile care l-au făcut să o iubească și să se înțeleagă.

Participarea la America Express a fost o experiență dificilă pentru cunoscutul cuplu, cu condiții deosebit de grele, presiunea competiției și multe obstacole în cale. Acestea au dus la o separare temporară a celor doi după ce s-au întors acasă.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au stat separați pentru o vreme

„Mi-a zis Bordea, după ce a câștigat America Express, că tu și cu Doina ați stat separați o perioadă?”, a spus Morar. „Dar am spus-o eu. Ce separați? Am ajuns acasă, mi-am luat geanta și am plecat direct în Vamă. Nici nu i-am zis „Pa”. M-a întrebat „Ce faci?” Nu i-am răspuns nimic. Trei zile am stat în Vamă, după care m-am dus în Deltă. Singur. Și în prima zi de Deltă mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele, nici n-am aruncat la pește doar am pus bețele pe poziție și am stat”.

În același timp, actrița a plecat pentru o perioadă la munte, iar apoi a fost în Bulgaria, astfel că cei doi au stat separați pentru mai mult de o săptămână.

După întoarcerea din America Express, Cătălin Scărlătescu a afirmat că era aproape să se despartă de Doina din cauza presiunii foarte mari dintre ei, simțind amândoi nevoia unui moment de respiro. Cu toate acestea, după escapadele în Deltă și Bulgaria, cei doi și-au reluat relația ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Eram pe punctul de despărțire. Nu ai văzut că am plecat? Am zis „nu mai vreau nimic!” Era o chestie între noi, o presiune… Eu nu i-am spus… Pur și simplu am fugit. Și în momentul când am ajuns acasă amândoi, ne-am uitat unul la altul, ne-a bufnit râsul și ne-am văzut de viață în continuare. Am avut nevoie de o… Noi nu ne-am [certat]. Eu nu sunt genul care mă cert.

Eu mă întorc și plec, nu stau de ceartă. E mai ciudat la mine. Eu nu am avut niciodată sentinmentul de gelozie. Nu înțeleg cum unii oameni se iubesc de numai pot și apoi încep să se urască. Așa că eu nu pot să urăsc. Când nu-mi place ceva, m-am întors și am fugit”, a mai dezvăluit Scărlătescu în podcastul „Fain și Simplu”.

Ce îi place cel mai mult la Doina Teodoru

Ulterior, celebrul bucătar a fost întrebat cum se face că există o compatibilitate așa de mare între el și actrița Doina Teodoru. În acest sens, Cătălin Scărlătescu a spus că iubita lui îi dă multă libertate, de care are nevoie.

„Are ea ceva. Pur și simplu e întreagă la cap, tot creierul e acolo. Suntem noi așa. Avem o conexiune, atâta tot. Eu, foarte sincer, nu exagerează niciodată și îmi dă libertatea mea de care am nevoie. Și eu la fel. Trebuie să îi lași libertate omului.

Uite, săptămâna trecută a fost cu fetele în vacanță. Ele neapărat au nevoie de 4-5 ieșiri din acestea pe an. Și eu îmi fac ieșirile mele. Mi le fac oricum, chiar dacă vine și ea sau mă duc singur, mi le fac”.