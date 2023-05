Concurentul care l-a impresionat pe Cătălin Scărlătescu și a câștigat ultimul cuțit de aur de la Chefi la Cuțite

Juratul Cătălin Scărlătescu a fost impresionat de preparatul lui Dumitru Paul Tudorescu, care a pregătit pentru degustare trei feluri de prepeliță cu piure de zmeură și piure de ceapă caramelizată.

Chef Cătălin Scărlătescu și-a ales cuțitul de aur al acestui sezon

Dumitru Paul Tudorescu, un pasionat de bucătărie care locuiește în Anglia, în vârstă de 39 de ani, a descoperit dragostea pentru gătit încă din perioada liceului, iar acum și-a dorit să-și testeze abilitățile culinare în cadrul emisiunii Chefi la Cuțite.

El a povestit că bunica sa a fost cofetar și a lucrat la laboratorul de pe strada Mărășești. Își dorește să încerce preparate noi și să își pună creativitatea la încercare, având ca obiectiv câștigarea competiției: „Vreau să văd ce pot să fac, dacă mă descurc să fac ceva mișto pentru că toate preparatele sunt din capul meu. Eu concep. Aș vrea să câștig, îți dai seama”.

Cu mari emoții, Dumitru Paul a intrat în fața celor trei chefi și le-a împărtășit povestea vieții sale. Din păcate, în tinerețe acestea a trebuit să înfrunte multe probleme, astfel că a hotărât să plece în altă țară pentru a-și începe o nouă viață.

Dumitru Paul Tudorescu este bucătar de la 14 ani

„Sunt bucătar de la 14 ani. Am plecat în Anglia din cauza unor probleme. Am fost nevoit să scap din cercul în care eram și am făcut ceva. A fost complicat! Am avut familia lângă mine, am plecat din România cu gândul să fac un curs de bucătar. Aveam două opțiuni: ori eram după gratii, ori la 2 metri sub pământ. Mi-am dat seama prea târziu. În 2005 am plecat în Anglia, nu știam engleză deloc.

Nu regret ce a fost în trecut, a fost o lecție de viață. După 9 – 10 ani de Anglia s-a născut băiatul meu și am primit o ofertă din România. Acolo mi-am cunoscut actuala parteneră, viitoarea soție. Fosta mea soție locuiește alături de băiatul meu. Ele lucrează împreună. Momentan locuiesc în Anglia”, a povestit Dumitru Paul Tudosescu.

Cei trei chefi i-au felicitat pe concurent pentru preparatul său delicios. Apoi, Chef Cătălin Scărlătescu i-a cerut să îi dea înapoi cuțitul pe care îl primise în urmă cu puțin timp, iar apoi l-a aruncat pe banc pe cel de aur, potrivit a1.ro.