Bucătarul Cătălin Scărlătescu are concurență. Ce decizie a luat iubita lui, Doina Teodoru

Actrița Doina Teodoru a reușit să câștige simpatia publicului după ce a făcut un roast în emisiunea iUmor. Chiar dacă s-a luat de jurați, aceștia au fost impresionați de modul în care și-a construit numărul. Mihai Bendeac a văzut un mare potențial, așa că a colaborat cu ea la multe dintre proiectele sale.

Viața Doinei Teodoru s-a schimbat de când a apărut pe scena iUmor, însă a câștigat o notorietatea și mai mare în lumea mondenă din România după ce relația sa cu chef Cătălin Scărlătescu a fost făcută publică. A participat la emisiunea „Chefi la cuțite”, iar alături de iubitul ei au concurat în America Express, ajungând până în semifinală.

Pe lângă toate aparițiile sale publice, Doina Teodoru are o carieră strălucită în teatru. Apare în multe piese, iar prestația sa de pe scenă este aplaudată la scară largă. A reușit mereu să se facă plăcută și a demonstrat că este una dintre tinerele actrițe cu mare potențial.

Doina Teodoru face schimbări importante în carieră

Succesul de care iubita lui Cătălin Scărlătescu se bucură acum i-a adus multe proiecte. Recent, Doina Teodoru și-a anunțat fanii că va apărea din nou pe micul ecran. Nu renunță la teatru, însă va fi protagonistă într-o nouă producție. Actrița nu a putut să ofere multe detalii, însă le-a promis fanilor că filmările vor începe curând și va putea să mărturisească totul.

„Foarte curând reapar. Sunt destul de activă în teatru. Am foarte multe spectacole, dar în curând o să încep filmările pentru un serial. Încă nu am început filmările, dar vor fi detalii cât de curând”, a spus Doina Teodoru, conform Ego.

Actrița a fost văzută în multe ipostaze, jucând diverse roluri. A fost femeie arogantă, timidă, răutăcioasă și uneori a intrat și în pielea uneia bună și înțelegătoare. Cu toate acestea, ea susține că noua producție i-a dat ocazia să se descopere și le promite fanilor că vor vedea o nouă latură a ei.

„Nu există doar personaje negative și personaje pozitive. Este o paletă mult mai largă. Eu mă simt bine în toate personajele mele, pentru că sunt ale mele, și fac cumva să mă simt bine în toate. Ce să zic? Fiecare personaj scoate la iveală ceva din tine până la urma urmei pentru că trebuie să dai și ceva din tine acolo, ca să fii adevărat”, mai spune actrița.

Își iubește meseria, însă vrea să aibă parte și de libertate

Doina Teodoru este implicată în multe proiecte, însă mereu și le-a organizat în așa fel încât să aibă timp liber pentru ea. Nu a fost niciodată angajată full-time, preferând contractele de colaborare. În acest mod reușește să își câștige existența, însă și să se bucure de viață după bunul ei plac.

„Eu lucrez de când mă știu pe colaborare, nu am vrut să mă angajez niciodată în teatru pentru că îmi place să am un program flexibil și să mi-l fac pe cât posibil cum îl vreau eu. Călătoresc foarte mult, în spectacolele în care joc mereu suntem pe dublu rol tocmai ca să ne dea puțină libertate și mi se pare mult mai ok așa pentru mine”, a mai povestit iubita lui Cătălin Scărlătescu.