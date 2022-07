De ce s-a pozat Mihai Morar cu o artistă celebră din Serbia. Ce a reușit Lepa Brena la Timișoara în 1984

Lepa Brena a reușit să umple un stadion în 1984 și a fost aproape singurul concert de amploare la care românii au putut să asiste în prioada comunistă. „De ce am vrtu o poză cu Lepa Brena? N-a fost ușor…de fapt, mi-a fost mai ușor să fac o poză cu Robbie Williams. Dar nu m-am lăsat până când, înainte de a o prezenta la Balkan Festival, am obținut captura.

Am vrut să am o amintire nu cu diva din Serbia, ci cu artista care a susținut cel mai mare concert din istoria României comuniste. În 1984, pe stadionul din Timișoara, peste 65.000 de oameni au visat la libertate ascultând-o pe Lepa Brena, venită dintr-o Iugoslavie tot comunistă, dar în care oamenii aveau libertatea de a călători, de a se îmbrăca așa cum vor, de a avea mici afaceri. A fost atât de multă lume la concertul sex-simbolului din Iugoslavia, încât Lepa Brena, cu rochiță scurtă și decolteu, a cântat din cupa unei macarale care a ridicat-o deasupra stadionului arhiplin“, a scris Mihai Morar, pe Facebook.

Inspirație pentru români

Concertul de atunci a fost pe cale să provoace o revoluție. Timișorenii au ieșit de la concert strigând „Libertate“. „Partidului Comunist Român i-a fost teamă de doza de libertate pe care românii și-au luat-o la acest concert. Se spune că, la finalul spectacolului, timișorenii ieșiți din stadion strigau pe străzi “Jos Ceaușescu” și “Libertate”.

Femeia din poză a fost pe cale atunci, în 1984, să provoace o revoluție. Comuniștii n-au înnăbușit-o atunci, doar au reușit să o amâne. Doar cu vreo cinci 5 ani. În 1989, tot în Timișoara s-a strigat pentru prima oară în România “Libertate!”

Pentru asta am vrut să am o poză cu Lepa Brena. Dar libertatea nu-i ușor de obținut. Și nici nu e ceea ce pare a fi. Dar, fără libertate, viața nu are sens“, a mai scris Mihai Morar.

Rugăminte a soției

Prezentatorul TV a recunocut că a dorit să facă o poză cu celebra artistă și la rugămintea soției sale. „Și mai e un motiv pentru care am vrut o fotografie cu Lepa Brena. Și ăsta-i cel mai important motiv. Mi-a scris, înainte de concert, soția mea: “Baby, te rog să-ți faci o poză cu Lepa Brena pentru mine.” Iar iubirea e la fel de prețioasă precum libertate. Fără libertate și iubire, ce sens ar avea viața“, a mai scris Mihai Morar.