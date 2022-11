De ce poartă Petre Dea un război împotriva cormoranilor. Ministrul Agriculturii a rămas fără pește. „Am frigiderul gol”

Petre Daea a afirmat că susține proiectul de lege depus la Parlament care susține că vânătoarea cormoranilor va fi permisă pe întreaga durată a anului. Vânătoarea acestor păsări este permisă, momentan, doar pe timpul toamnei și iernii. În acest context, ministrul Agriculturii a precizat de ce poartă un război împotriva acestor păsări. Politicianul susține că această specie reprezintă un pericol major pentru acvacultura din România.

Ministrul susține că păsările reușesc să îi ia peștele „înainte de a-l introduce în frigider. Am frigiderul gol”. Așadar, Daea consideră că oamenii care se ocupă cu creșterea și reproducerea peștilor din România trebuie să poate avea parte de munca lor. În plus, ministrul a precizat că România produce doar 20.000 de tone de pește pe an, deși ar avea posibilitatea unei producții de 50.000-60.000 de tone.

„Am spus-o de fiecare dată: românii să mănânce mai mult peşte decât cormoranii. Pentru că, din nefericire, la această dată şi sper să se valideze în Parlamentul României acea iniţiativă, în aşa fel încât se reducem populaţiile de cormorani pentru a putea satisface consumul în România”, a spus Petre Daea, sâmbătă, 5 noiembrie, la Târgul pescăresc de toamnă, care s-a desfășurat în curtea ministerului.

Cormoranul mare va fi vânat tot timpul anului

Liniștea coloniilor de cormorani ar putea lua sfârșit dacă Parlamentul va adopta un proiect de lege care prevede posibilitatea vânării acestor păsări pe întreaga durată a anului. Acest lucru reprezintă o veste bună pentru ministrul Agriculturii. Un grup de parlamentari PSD și PNL sunt cei care au inițiat propunerea legislativă.

Proiectul presupune ca doar una dintre cele trei specii de cormorani, mare, mic și moțat, va putea fi vânată fără restricție de anotimp. Totuși, proiectul susține că este vorba de cormoranul mare. Este o specie care poate înghiți și pește de 50 de centimetri lungime. Inițiatorii proiectului depus la Senat pentru dezbatere publică au explicat că aceste păsări au ajuns un pericol major pentru acvacultura din țară

„Cu toate că îngrijorarea producătorilor de peşte a crescut ca urmare a pagubelor tot mai mari produse de cormorani în fermele de acvacultură, semnalele acestora nu au fost auzite de responsabilii cu protecţia mediului. Urmare acestui fapt, s-a ajuns în prezent ca producători de marcă din acvacultura românească să dorească să abandoneze această activitate şi să se îndrepte spre alte activităţi din agricultura românească”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.