De ce nu îl acceptă Gina Matache pe noul iubit al Oanei: „Asemenea oameni nu vreau să văd în viața mea!”

Gina Matache continuă războiul cu actualul iubit al fiicei sale, Radu Siffredi. Ea a declarat că nu îl va accepta niciodată pe omul pentru care Oana Matache l-a părăsit pe Răzvan Miheț și că diferența dintre cei doi este uriașă.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și o fază de așa… un impas! E probabil că… Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!”, a declarat Gina Matache, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Gina Matache, atac dur la adresa lui Radu Siffredi

Gina Matache este convinsă că Oana, sora Deliei, are doar o relație pansament cu Radu Siffredi și că speră să se trezească. În prezent, mama celor două artiste a declarat că este interesată doar de binele ginerelui ei, Răzvan Miheț, și al nepoților, Jessica și Bubu.

„Asemenea oameni nu vreau să văd în viața mea! Nu, nu, nu! Categoric nu! E o relație tampon! E ceva așa de cascadorii râsului! A venit un neica nimeni să se facă tătic, e atât… Uită-te la fața lui! Ce credibilitate are un asemenea personaj?! Crede-mă! Cred că i-a cărat mobilă Oanei pe acolo și mai stă o zi, două și… Toată situația asta e ceva așa… El vorbește în numele Oanei: «Noi facem, noi dregem…» El a venit de trei zile în casă și deja se vede stăpân! O fi ajutat să care mobilă sau ce au ei de cărat acolo și gata, s-a văzut stăpân pe plantație, știi!

Momentan, lăsăm lucrurile, că nu pot să mă bag! Are 30 și ceva de ani… Pot eu să mă bag acum în viața lor!?(…) Măi, viața e viață! Viața e lungă! Sper să se trezească și să se sperie de ce are lângă ea acum! Pe mine mă interesează doar de ginerele meu, care e Răzvan, de copii, de Oana, că e fata mea, dar, în rest…”, a mai spus Gina Matache pe Instagram.