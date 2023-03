Scandalul din familia lui Mihai Șora continuă. Cum a murit prima soție a filosofului și ce s-a întâmplat după moartea sa

Familia regretatului filosof Mihai Șora ocupă prima pagină a ziarelor de scandal. După moartea eseistului, fiul său, Tom Șora, a lansat o serie de acuzații la adresa mamei sale vitrege. Dacă în timpul ceremoniei de înmormântare fiul a susținut că mama vitregă nu l-a lăsat pe filosof să păstreze legătura cu copiii lui, acum face noi acuzații la adresa Luizei Palanciuc.

Tom Șora a povestit că în 2009, mama sa naturală s-a îmbolnăvit destul de tare și a trebuit să fie dusă la un azil. Acolo a primit îngrijirea de care a avut nevoie, însă, în timp ce ea lupta cu boala, Mihai Șora a cunoscut-o pe Luiza Palanciuc. Cei doi ar fi început o relație, chiar dacă filosoful nu era divorțat de soția aflată la azil.

„2009, 2010, 2011, să zicem așa, 2012, este o perioadă – a intervenit faptul că mama mea a devenit grav bolnavă, în 2009, și a trebuit să își mute reședința într-un azil îngrijit și a murit în 2011. Vreau să spun că tatăl meu și mama mea nu au divorțat, așa cum se vorbește în unele spații – deci ei nu au divorțat niciodată. Mama mea a fost soția lui tata, deci nu a fost niciun divorț niciodată și, în 2009, deja a început relația cu doamna Palanciuc și asta a fost o problemă pentru noi”, a declarat Tom Șora, invitat la emisiunea lui Adrian Artene, directorul editorial al trustului Gândul.

Luiza Palanciuc s-a implicat în activitatea profesională a Marianei Șora

Fiul regretatului filosof a povestit că mama sa naturală a fost și ea o scriitoare celebră și avea multă corespondență cu oameni importanți din România și nu numai. În perioada când era lucidă, Mariana Șora și-a dorit să publice corespondența sa într-un fel sau altul, ba chiar vorbise și cu o editură.

Tom Șora a mărturisit că momentul în care a început scandalul între el și Luiza Palanciuc a fost când aceasta a decis să oprească orice activitate începută de prima soție a filosofului, pe motiv să lucrurile nu sunt planificate așa cum ar trebui.

„După ce a murit mama – nu pot să spun exact anul – dar au intervenit niște probleme de acaparare. Mama mea a fost o scriitoare și – nu numai că a scris și publicat cărți – a avut o corespondență foarte bogată și foarte interesantă, cu oameni foarte interesanți – români, dar nu numai români. Mama a scris și memorialistic, are mii de pagini de jurnal nepublicate, dar are și o corespondență, cum am spus, foarte bogată.

Și această corespondență, mama, în timpul vieții, când era încă lucidă – deci în anii ’98, ‘99, 2005 – și a ordonat-o și a publicat-o parțial, în volume selective, adică nu cronologic, nu pe alfabet, și plănuia să își publice integrala corespondență, care ar fi fost mai multe volume – patru, ceva de genul acesta, nu pot să spun exact – și plănuise deja, nu știu la ce editură, că am uitat, dar era un domn, un fost coleg de-al tatălui meu, la Editura pentru literatură – se chema Tiberiu Avramescu – cred că a murit, bănuiesc, că nu am contact cu el.

Domnul Tiberiu Avramescu, pe care îl știu din copilărie, fost redactor la ESPLA, prieteni cu tata și cu mama, s-a ocupat de editarea acestor scrisori și volumul 1 era gata, erau literele ABCD, ceva de genul acesta. Era înaintea publicării și doamna Palanciuc a spus: «Nu, nu este bine, nu este corect editat. Trebuie să nu știu ce notă de subsol, trebuie să fie o ediție supra-științifică» – și a blocat chestia asta”, a povestit fiul lui Mihai Șora, potrivit publicației menționate anterior.