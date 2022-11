De ce nu este România în pericol de recesiune. Nicolae Ciucă a explicat ce se va întâmpla cu salariile și pensiile românilor

Nicolae Ciucă a anunțat miercuri, 16 noiembrie, că România nu are de ce să se teamă de o recesiune. Prim-ministrul și-a motivat afirmația prin faptul că evoluția economiei din țara noastră se află pe o traiectorie ascendentă. Cu toate acestea, există posibilitatea ca România să fie afectată de evoluțiile internaționale.

„Sigur, suntem foarte realişti. Nu avem motive să ne temem de o recesiune, însă vorbim de un context în care sunt implicați și partenerii noștri economici, e nevoie de prudență și echilibru. Am reușit să ne menținem într-o evoluție economică pozitivă, datorită investițiilor care au intrat în țara noastră”.

De unde va avea Guvernul bani pentru pensii și salarii

În acest context, șeful Guvernul a continuat prin a spune că Executivul va oferi, în continuare, bani pentru sectorul de business și investiții pentru că doar așa vor fi mai multe locuri de muncă pentru români. De asemenea, acest lucru facilitează atât creșterea salariului minim, cât și a pensiilor pentru „ca cetățenii să nu sufere în mod complet efectele inflației care a ajuns la 16%”.

De asemenea, liderul PNL a mai continuat prin a spune că pe ordinea agendei ședinței de Guvern de astăzi mai este trecut un subiect important. Ciucă a făcut referire la ordonanță de urgență prin care se asigură Ministerului Agriculturii granturi în valoare de până la 500 de mii de euro. Acestea vor avea drept scop sprijinirea operatorilor din industria de morărit, a uleiurilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.

Guvernul a finalizat analiza pentru ultima rectificare bugetară din acest an. Această rectificare va fi pozitivă. În plus, noua rectificare are în vedere o creștere a veniturilor bugetului general consolidat cu 500 milioane lei. De asemenea, deficitul bugetului scade de la 5,84% la 5,74%, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului. În acest context, Nicolae Ciucă a concluzionat că prin redistribuirea banilor fiecare minister își va respecta angajamentele în proiectele europene.