Nicolae Ciucă, despre majorarea salariilor și a pensiilor. „Putem să asigurăm o creștere”

La Forumul Strategic Euro-Atlantic, premierul Nicolae Ciucă a anunțat cu cât ar putea creşte punctul de pensie și salariile de la 1 ianuarie 2023. Românii vor beneficia și de ajutoare și alte facilități.

„În acest moment se lucrează la nivelul structurilor de specialitate, astfel încât, pe baza prognozelor bugetare, să asigurăm acel acea anvelopă de creștere de 15% din buget pentru a putea să asigurăm creșterea pensiilor. Sigur, este în analiză și ne dorim ca din acest pachet să asigurăm pentru cei care au pensiile cele mai mici, să putem să asigurăm o creștere.”, a spus Ciucă.

Creșterea salariilor și a pensiilor

Premierul a promis ajutoare pentru români, dar nu a putut spune o cifră exactă. „O cifră pe care nu pot să o transmit pentru că nu o avem; v-am spus care este valoarea de principiu a pachetului pe care îl vom folosi”, a declarat Ciucă.

El a explicat și ce se va întâmpla cu salariul minim, dar și ce taxe nu trebuie să plătească românii cu venituri mici. „ Mâine vom avea întâlnirea tripartită la guvern și vom stabili împreună cu partenerii social tot ceea ce ține de mărirea salariului minim. În momentul în care am discutat varianta pentru salariu minim de 3.000 de lei am discutat inclusiv menținerea și a acestei facilități și dacă găsim alte soluții, fiți convinsă că vom aplica și alte soluţii”, a precizat premierul.

Recesiunea în România

El a mai declarat că cei 200 de lei pentru taxe vor fi incluși în cei 3.000 de lei și că România se apropie de recesiune. Cu toate astea, țara noastră nu va putea scăpa de anumite consecințe.

„Varianta în care ne oprim la cei 3.000 de lei, cei 200 de lei vor fi incluși în cei 3.000 de lei, și probabil că va exista și această posibilitate, astfel încât să oferim posibilitatea angajatorului voluntar să asigure și cei 200 de lei în plus peste 3.000. Despre recesiune se vorbește de la începutul anului. Au fost semnale pe tot parcursul anului, am putut să constatăm pe propria noastră experiență că am avut o scădere a ritmului de creștere datorită impactului pe care l-a avut seceta în producția agricolă și sigur, vom vedea aceste, se văd aceste consecințe în procentul de creștere economică pe trimestrul 3 și probabil vom resimți acest efect și în trimestrul 4”, a mai spus Ciucă, potrivit Rador.