AUR a depus două proiecte de lege. Membrii partidului cer mai mulți bani pentru pensiile și salariile românilor

Proiectele de lege ale partidului AUR susțin armonizarea salariului minim şi pensiei minime cu valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent prevăzut în anexa nr. 1 a OUG nr. 217 din 2000. Parlamentarii AUR susțin că propunerile lor reprezintă exact norma adoptată recent de Parlamentul European. Este vorba de calcularea unui „coş de bunuri şi servicii la preţuri reale” pentru salariul minim.

De asemenea, parlamentarii au precizat că sursa de finanţare este prevăzută a fi impozitarea drastică a părţii necontributive a pensiilor speciale. De asemenea, membrii AUR susțin să fie eliminate finanţările de la bugetul de stat a partidelor politice parlamentare pentru a se face rost de bani.

„O indexare a tuturor pensiilor cu 10% nu este corectă pentru pensionarii care au o pensie sub coşul minim de consum, pentru că îî menţine sub pragul sărăciei. În aceeaşi situaţie sunt toţi românii care au veniturile sub coşul minim de consum”, se arată în comunicatul emis de AUR, potrivit News.ro.

Cât costă un coș minim de consum în prezent