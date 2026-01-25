De ce marile investiții industriale evită estul României. Dezechilibrul economic se adâncește între regiuni

În timp ce vestul și centrul României continuă să atragă fabrici noi, extinderi industriale și investiții străine de sute de milioane de euro, estul țării rămâne constant ocolit de marile proiecte industriale.

Diferența nu mai este una conjuncturală, ci structurală, confirmată de date oficiale, rapoarte de investiții și analize guvernamentale. Moldova și, parțial, sud-estul României pierd competiția pentru capital industrial nu din lipsă de forță de muncă sau terenuri, ci din cauza unor blocaje sistemice care persistă de ani de zile.

Datele centralizate de Consiliul Național de Prognoză arată că peste 65% din investițiile industriale majore realizate în ultimul deceniu s-au concentrat în regiunile Vest, Nord-Vest și Centru. Județe precum Timiș, Arad, Cluj, Brașov sau Sibiu au atras constant capital străin, în timp ce județe din est – Vaslui, Botoșani, Neamț, Bacău sau Vrancea – apar rar în statisticile investițiilor greenfield de amploare.

Această distribuție inegală nu este întâmplătoare. Conform analizelor CNP, investitorii urmăresc predictibilitate, conectivitate și costuri logistice reduse, criterii la care estul României rămâne deficitar.

Cel mai invocat motiv în rapoartele privind investițiile străine directe este lipsa infrastructurii mari de transport. Absența autostrăzilor funcționale care să lege Moldova de vestul țării și de coridoarele europene majore crește semnificativ costurile de producție și livrare.

Rapoartele FDI Markets și analizele agregate la nivel european indică faptul că investitorii industriali preferă locații aflate la maximum 30–50 de kilometri de o autostradă sau de un nod logistic major. În estul României, acest criteriu este rareori îndeplinit.

Un alt element critic este deficitul de parcuri industriale complet funcționale. În timp ce vestul României oferă investitorilor terenuri cu utilități trase, acces rapid la infrastructură și proceduri administrative simplificate, în est multe proiecte rămân la stadiul de intenție.

Conform evaluărilor realizate de InvestRomania, agenția guvernamentală pentru atragerea investițiilor străine, investitorii semnalează frecvent lipsa terenurilor „plug and play” în estul țării, ceea ce întârzie sau chiar blochează deciziile finale de investiție.

Paradoxal, estul României dispune de una dintre cele mai mari rezerve de forță de muncă din țară, inclusiv personal tehnic și muncitori calificați. Cu toate acestea, lipsa investițiilor industriale face ca această resursă să fie fie subutilizată, fie exportată prin migrație internă și externă.

Rapoartele FDI arată că investitorii iau în calcul nu doar disponibilitatea forței de muncă, ci și ecosistemul industrial existent. Regiunile unde există deja clustere auto, metalurgice, IT sau de componente atrag mai ușor noi investiții. Estul României nu a reușit să dezvolte astfel de clustere la scară mare, tocmai din cauza întârzierilor inițiale.

Un alt factor menționat constant în rapoartele instituționale este fragmentarea administrativă și lipsa unei strategii regionale coerente. Proiectele de infrastructură și dezvoltare industrială din est au fost deseori întârziate, modificate sau abandonate, ceea ce a transmis investitorilor un semnal de instabilitate.

Consiliul Național de Prognoză subliniază în mai multe analize că decalajele regionale din România riscă să se adâncească în lipsa unor politici diferențiate, adaptate nevoilor fiecărei zone.

În timp ce vestul României s-a integrat rapid în lanțurile industriale europene, estul a rămas, în mare parte, o zonă de tranzit și consum. Fără investiții industriale majore, economia locală se bazează predominant pe servicii, agricultură și transferuri sociale, ceea ce limitează creșterea pe termen lung.

Rapoartele FDI arată că investițiile industriale generează efecte multiplicatoare puternice, de la furnizori locali până la creșterea veniturilor bugetare. Absența acestora în est produce un cerc vicios al subdezvoltării.

Specialiștii citați în rapoartele InvestRomania și CNP indică câteva măsuri-cheie care ar putea repoziționa estul României pe harta investițiilor industriale: finalizarea rapidă a coridoarelor de transport est–vest, dezvoltarea de parcuri industriale mature cu sprijin guvernamental, stimulente fiscale direcționate regional și politici de formare profesională corelate direct cu nevoile investitorilor.