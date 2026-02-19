De ce George Simion nu poate fi o variantă pentru înlocuirea lui Călin Georgescu. Moment de cumpănă pentru mișcarea suveranistă

Jurnalistul Bogdan Comaroni a analizat în podcastul „HAI România” situația dificilă prin care trece mișcarea suveranistă din România, subliniind lipsa unui lider capabil să coaguleze electoratul naționalist și nemulțumit. Potrivit acestuia, retragerea lui Călin Georgescu și neutralizarea lui George Simion au lăsat o gaură majoră în conducerea mișcării.

Comaroni a explicat că situația actuală reflectă un electorat nemulțumit și fără repere clare.

Jurnalistul a punctat că reputația și resursele personale ale liderilor existenți nu mai sunt suficiente pentru a mobiliza masele. El consideră că s-a terminat cu foama de glorie a lui George Simion.

„Povestea cu aur lider detașat în sondaje, oricâtă mânță de adevăr ar conține, e un fel de n-ar mai fi în actualele condiții. Tânărul voievod, cel mai tare în amicale și dezastru în meciurile oficiale, care a reușit performanța de a trântia legile prezidențiale ca și câștigate, e consumat. Are faima, are bani, are și o familie. S-a terminat cu foamea de glorie și cu dorința de înavuțire.”

El a atras atenția asupra faptului că, deși anumite figuri politice rămân respectabile în ochii publicului, acestea nu reușesc să atragă voturi semnificative: „Cu toate plombele politice, Petișor, Peiu și Dan Dungașu, oamenii absolut onorabili, care mai spală din imaginea de hoardă, dar pe care nu-i votează nici vecinii de stradă.”

Potrivit lui Comaroni, mișcarea suveranistă are nevoie urgentă de un lider care să combine legitimitatea cu abilitatea politică și să devină o forță relevantă: „Bazinul electoral naționalist are așadar nevoie de un alt lider, care să poată fi de folos luptei politice. Asta dacă vrea să mai și conteze, nu doar să fie eternă sperietoare arătată Europei, cu apă caldă la robinet.”

Jurnalistul a declarat că AUR caută un om care să ridice partidul și că una dintre strategii ar fi chiar fostul candidat de la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu.

„Se depun eforturi gigantice pentru identificarea omului care să facă din AUR o forță de luat în seamă. Ultima invenție a strategiilor din umbră se numește Crin Antonescu. Politician de vocație, orator spectaculos, plin de valențe naționaliste la bază, dar în niciun moment nu a fost extremist.”

Cu toate acestea, Comaroni a subliniat că imaginea și trecutul politic al lui Crin Antonescu reprezintă un obstacol major în procesul de reconstrucție a mișcării.

„Este greu de vopsit peste noapte în suveranist. În primul rând, imaginea lui legată de cea a PNL, al cărui președinte a și fost. În al doilea rând, nevastă-sa a fost un mare comisar european, adică membru al executivului european. Structura cea mai înjurată și detestată de militanții AUR”.