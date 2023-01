De ce este marca de maşină Dacia mai ieftină decât celelalte? Prețurile mașinilor noi și second-hand au crescut în medie cu 15-20%

Într-un interval de trei ani, prețul mediu al mașinilor noi a crescut cu 15-20%. Dintr-o dată, mașinile noi devin treptat inaccesibile pentru persoanele cu venituri normale, cu excepția cazului în care își cumpără o Dacia. 35% dintre persoanele fizice intenționează să cumpere o altă mașină în acest an, fie nouă (20%), fie second-hand (15%), potrivit unui studiu de piață recent realizat de TRAXIO. Dar există o mare diferență între a vrea și a putea.

Comparativ cu perioada de dinainte de Covid, prețurile mașinilor noi și second-hand au crescut în medie cu 15-20%. Ca urmare, o mașină nouă a devenit treptat inaccesibilă pentru un angajat mediu care nu are dreptul la o mașină de serviciu. Prețul de bază al unei mașini de familie cu motor termic ajunge ușor la 30.000 de euro, în timp ce cel al unei mașini hibride plug-in sau complet electrice depășește 45.000 de euro sau mai mult, relatează Le Vif, citat de Rador.

Totul depinde de prețul final

Exemplul Dacia arată că lucrurile pot fi diferite și mai puțin costisitoare. Marca low-cost de odinioară a devenit o marcă economică de calitate, cu o gamă largă de modele și cele mai ieftine de pe piață. În cazul Dacia, „ieftin” înseamnă „bun de cumpărat”, adică cel mai bun raport calitate-preț posibil. Fără a face compromisuri în ceea ce privește siguranța și durabilitatea.

Ce poate face Dacia și nu pot face alți constructori? La această întrebare a răspuns directorul Dacia, Guy Vandenbranden.

„Când Dacia a devenit proprietatea Renault, în 1999, inginerii şi proiectanţii au primit sarcina să construiască o maşină de familie robustă şi fiabilă la preţul de client de 6.000 de euro, adică echivalentul unui VW Golf de ocazie la vremea respectivă. În loc să propună o maşină complicată şi scumpă, ei s-au concentrat pe esenţial. S-a făcut o analiză cost-avantaje aprofundată pentru fiecare piesă şi fiecare etapă a procesului de producţie, fiecare centimă de euro trebuind să fie contabilizată. Simplificarea extremă era şi rămâne mesajul.

În vreme ce la alte mărci preţul de catalog este suma tuturor costurilor posibile, plecăm de la o gamă de preţuri predeterminată în care inginerii noştri şi proiectanţii noştri caută cea mai bună soluţie posibilă la preţul cel mai mic. Ca filială a Renault, putem beneficia de know-how-ul şi de experienţa mărcii mamă şi utiliza componentele ei, ceea ce ne permite să cheltuim mai puţin pentru cercetare-dezvoltare.

Dacia, o nouă identitate

Vânzările modelelor noastre crescând an de an, uzina noastră funcţionează din plin într-un sistem de trei schimburi, ceea ce ne permite de asemenea să atingem o mare eficacitate în producţie. Ne străduim de asemenea să ajungem la cel mai bun raport cost-eficacitate posibil la vânzare şi după vânzare. La Dacia, totul depinde de preţul final! Nu e o întâmplare că uzinele noastre sunt situate în România şi în Maroc, ţări cu un cost scăzut al mâinii de lucru.

Am dezvoltat recent o nouă identitate a mărcii cu un nou logo şi am dat sălilor noastre de expoziţie un nou look modern. Noul look este funcţional, flexibil şi respectuos cu mediul, doar cu caracteristici esenţiale. Dispunerea permite o personalizare variabilă pentru a se adapta la concesionar, fie că e mare sau mic. Materialele utilizate sunt reciclate şi durabile. Utilizarea lemnului şi a culorilor ca verde kaki face aluzie la legătura Dacia cu natura”.

Dacia numărul unu în vânzările de maşini particulare

„La Dacia, clientul nu plăteşte decât lucrurile de care are nevoie. Această abordare a dat roade. Avem o clientelă fidelă, clienţii noştri sunt ambasadorii noştri! În plus, fiecare poate găsi ce îşi doreşte. Ca marcă economică, propunem maşini de familie şi modele SUV, mici şi mari, pe benzină, GPL sau electrice. Cum modelele noastre sunt mai uşoare decât cele ale concurenţilor noştri, consumă mai puţin carburant. Ele sunt nu numai sigure şi durabile, dar şi fiabile pe plan operaţional, ceea ce le conferă o valoare reziduală ridicată. Toate astea explică de ce Dacia este numărul unu pe piaţa privată în ţara noastră şi numărul nouă la nivel mondial. Ceea ce e inedit pe o piaţă dominată de mărci germane costisitoare”.

Concluzie? Pe măsură ce preţul maşinilor noi creşte şi mărcile mari europene şi asiatice îşi suprimă modelele mici ieftine, cota de piaţă a Dacia în ţara noastră va continua să crească în anii următori. Orice s-ar crede.