De ce a renunțat Dan Negru la emisiunea de Revelion după 25 de ani pe sticlă

Dan Negru este unul dintre cei mai carismatici prezentatori TV din România. Emisiunile sale au avut audiențe uriașe, iar în ultimii 25 de ani a fost nelipsit de la Revelion. A luat însă o decizie radică.

„Ca să te reinventezi uneori e nevoie să-ți tragi sufletul și știu bine asta pentru că am experimentat-o. Am plecat din Antenă refuzând să mai fac show-ul cu blonde, de exemplu. Sau altele de tipul celor pe care le făceam acum 10-15 ani și am reinventat la Kanal show-urile smart, de cultură generală. Audiențele mari au fost publicate mereu în presă și am reușit să demonstrăm că publicul a evoluat, nu mai e cel de acum 10-20 de ani“, a spus Dan Negru.

Este nevoie de schimbări

Prezentatorul spune că nu a renunaț definitiv la o emisiune de Revelion, dar spune că programul trebuie schimbat. „Eram plătit regește la Antenă, aveam un onorariu uriaș indiferent dacă aveam sau nu emisiune, dar simțeam că televiziunea poate să fie reinventată.

Așa va fi și cu Revelionul, va trebui să reinventăm programul ăsta dacă vrem ca el să mai existe în România. De asta am luat pauză, ca să-l pot reinventa așa cum am reinventat concursurile de cultură generală arătând că ele pot fi și lider de audiență pe o piața TV unde se credea că publicul vrea doar mizerii“, a mai spus prezentatorul.

Nu se uită la televizor

Dan Negru spune că nu va uita la televizor în noaptea de Revelion și îi îndeamnă pe români să petreacă alături de familie. „L-am întrebat pe bunul meu prieten Răzvan Pascu care e expert în tot ce înseamnă turism care e locul de pe planetă unde nu se ține Revelion și mi-a răspuns: India. Ei nu serbează Revelionul clasic, cum o facem noi. M-aș bucura să pot să ajung anul ăsta departe de ideea clasică de revelion, prima dată după un sfert de secol.

Cel mai bine e să-ți petreci Revelionul departe de ecrane. Sunt atât de puține Revelioanele din viața unui om încât e păcat să le irosim. Să stăm departe de ecrane și aproape de familie, prieteni“, a mai spus Dan Negru, potrivit ciao.ro.