De ce a rămas România fără meseriași! N-are cine să-ți repare nimic. Fenomenul crește de la an la an

Criza de personal calificat este una dintre cele mai mari provocări ale angajatorilor. Meseriaşii, indiferent de domeniu, sunt pe cale de dispariţie, și se anunță vremuri și mai grele. Generaţia digitală are o disponibilitate redusă la effort, în schimb are pretenţii mari la capitolul beneficii.

Dispariţia şcolilor profesionale, ambiția părinţilor de a-şi direcţiona copii către licee teoretice, doar pentru a intra în posesia unei diplome de bacalaureat, a create o criză fără precedent pe piaţa muncii. Indiferent de domeniu, dar în special în industrie, în activităţile tehnice, e extrem de greu să creezi şi să menţii o echipă de profesionişti, potrivit cugetliber.

Tinerii evită efortul fizic

Iată un studiu de caz relevant. Lucian L. este fondatorul unei companii constănţene în domeniul construcţiilor cu peste 30 de ani vechime. Spre deosebire de mulţi alţi competitori, care au făcut artificii pentru a ocoli peste plata taxelor şi impozitelor, îşi desfăşoară activitatea doar pe o singură firmă, înfiinţată în 1992. În tot acest timp, s-a străduit să ofere condiţii cât mai bune echipei, dar criza de personal nu l-au ocolit.

„Ceea ce se întâmplă acum este o chestiune de sistem, se culeg «roadele» a ceea ce s-a sădit în urmă cu mulţi ani. Am nevoie pe şantier de fierari-betonişti, de dulgheri, de instalatori, electricieni etc., iar marea majoritate sunt oameni trecuţi de 60 de ani, în prag de pensie.

Trebuie să întinerim echipa, să asigurăm schimbul de generaţie pentru alţi 30 de ani, dar este din ce în ce mai greu. În domeniul nostru de activitate e muncă grea, fizică, iar tinerii din ziua de astăzi nu mai sunt dispuşi la efort. Am căutat personal şi în alte părţi ale României, mai exact în Moldova, în satele şi comunele mai sărace, de unde recrutam adesea personal, pe care să îl instruim la noi. Dar, în ultimii ani, nu mai avem ce aduce nici de acolo, oamenii pleacă în străinătate, se duc să muncească pe salarii mai mari, în euro”, explică patronul firmei.

Salarii de 6.000 lei pentru a motiva angajații

Soluţiile pentru deblocarea acestei stări de fapt sunt puține. „Primele măsuri au fost acelea de a menţine echipa existentă, să o fidelizăm printr-un nivel salarial decent, bonusuri, program de lucru, echipamente, condiţii de lucru, cazare, transport etc. Le-am explicat că nu pot plăti salarii de mii de euro, aşa cum ar primi dacă ar lucra, de exemplu, pe şantiere din Vest. Am da faliment în două-trei luni. Dar a trebuit să ridic nivelul salarial, cât am putut, pentru a fi rămâne atractiv pe piaţă.



În parallel, căutăm tineri, elevi poate mai puţin performanţi la şcoală, dar care să fie serioşi, să-şi dorească să înveţe o meserie. Şi chiar am găsit câţiva tineri buni, să vedem însă ce comportament vor avea pe viitor, dacă nu cumva, după ce se vor perfecţiona, vor pleca şi ei în străinătate. Şi avem discuţii periodice, le tot repet că nici afară nu mai umblă câinii cu covrigi-n coadă şi că un salariu de – să spunem – 6.000 de lei acasă este mai bun decât 3.000 de euro printre străini”, a declarat patronul firmei de În parallel, căutăm tineri, elevi poate mai puţin performanţi la şcoală, dar care să fie serioşi, să-şi dorească să înveţe o meserie. Şi chiar am găsit câţiva tineri buni, să vedem însă ce comportament vor avea pe viitor, dacă nu cumva, după ce se vor perfecţiona, vor pleca şi ei în străinătate. Şi avem discuţii periodice, le tot repet că nici afară nu mai umblă câinii cu covrigi-n coadă şi că un salariu de – să spunem – 6.000 de lei acasă este mai bun decât 3.000 de euro printre străini”, a declarat patronul firmei de construcții