De ce a plecat Mihaela Rădulescu din România. Vedeta a vândut tot ce avea și s-a mutat în altă țară

Mihaela Rădulescu a renunțat la celebritatea de care se bucura în România și la toată averea sa și s-a mutat la Monaco. Prezentatoarea de televiziune a luat această decizie drastică în urmă cu 10 ani, dar foarte multe persoane se întreabă și acum de ce a ales vedeta să plece din România. Mihaela a dezvăluit motivul din spatele deciziei sale.

Multe persoane au spus că Mihaela Rădulescu a fost forțată de fostul ei soț să se mute la Monaco pentru a-și putea crește copilul. Cei doi se aflau în acel moment în plin proces de divorț. În ciuda acestui lucru, decizia de a merge într-o altă țară a fost spre binele lui Ayan, fiul vedetei. Mihaela Rădulescu nu a confirmat niciodată zvonurile privind mutarea sa.

„Decizia de a pleca a fost luată pentru Ayan, eu n-am vrut să-mi cresc copilul aici. Când am luat decizia să plecăm, noi aici nu aveam liniște, era perioada cu divorțul. Ăla a fost momentul în care am discutat cu tatăl copilului. A fost un sacrificiu pe care am decis să-l fac, nu m-am mai gândit la mine”, a spus Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu a mers la psiholog

Vedeta a mai adăugat că și-a dorit ca fiul ei să aibă o copilărie normală. În cele din urmă, prezentatoarea de televiziune și-a dat seama că cel mai bine este să îl urmeze pe tatăl copilului ei. Ea a mărturisit că nici nu știa unde va pleca. Acest moment a fost unul foarte dificil pentru Mihaela Rădulescu, care a fost nevoită să apeleze la ajutorul unui psiholog.

„Nici nu știam unde o să plec. A fost decizia tatălui lui să mergem în Monaco, pentru că avea prieteni acolo. Am fost la psiholog. Am simțit nevoia să abordez un prieten psiholog. Mă mutasem într-o țară nouă și nu-mi găseam locul. Simțeam că nu mă puteam adapta în Monaco. Nu voiam nici să-mi fac prietenii false”, a declarat Mihaela Rădulescu, potrivit Mediaflux.