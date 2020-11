Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Dragușanu, are probleme cu legea. În această dimineață, cel cunoscut ca un om de afaceri, a fost dus la audieri de procurorii DIICOT, care vizează destructurarea unei ample rețea de interlopi care se ocupă cu prostituție, cămătărie și trafic de droguri de mare risc. S-au făcut descinderi la mai multe adrese din județele Ilfov, Brașov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu și Vâlcea.

În ceea ce privește prostituția, interlopii racolau fete pe care le puneau să se prostitueze în cluburi de noapte, unele dintre ele fiind bătute, violate, iar altele, vândute.

Bianca Dragușanu a vorbit despre problemele pe care le are fostul său soț cu legea. Ea speră că Bodi va reuși să treacă peste aceste necazuri.

„Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși OK din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare dată din orice situație. Îmi pare rău încă o dată. Sunt sigură că va fi bine. Atât am de declarat”, a spus Bianca Drăgușanu pentru cancan.ro. Fosta asistentă TV se află la Dubai, alături de Ramona Gabor.

Aceasta a plecat în Dubai cu câteva zile înainte de declanșarea anchetei. Ea a spus că a fost invitată de Ramona Gabor, sora mai mică a Monicăi Gabor, ca să-i facă reclamaă la un parfum. Mai mult, Drăgușanu ar avea intenția să-și extindă afacerile în Dubai.

Victimele care se opuneau erau sechestrate și bătute

„Sub coordonarea liderului, s-au pus bazele unei grupări infracționale specializate în principal în traficul de persoane, trafic de minori și proxenetism și în secundar în șantaj (consecință a plății unor taxe de protecție).

Victimele care, după ce erau transportate în străinătate, refuzau să practice prostituția erau sechestrate și supuse unor violențe extreme (chiar și unor violuri), pentru a fi determinate să nu mai opună rezistență.

În cele mai multe cazuri, victimele au fost ținute în imobile închiriate de către liderul grupării, au fost transportate zilnic la locurile unde erau obligate să practice prostituția, erau permanent controlate/supravegheate, iar sumele de bani erau luate în totalitate de membrii grupării”, se precizează în comunicatul DIICOT.