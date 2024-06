Sport David Popovici, mândru de performanța la Europene. Sportivul, planuri mari pentru Jocurile Olimpice







David Popovici a obținut două medalii de aur la Campionatul European de la Belgrad. Campionul la înot s-a declarat satisfăcut de performanța sa, mai ales că nu s-a pregătit în mod special pentru competiție.

Sportivul a afirmat că cele două medalii obținute i-au depășit așteptările având în vedere situația. El a declarat că nu a acordat o atenție specială pregătiri pentru Europenele din Belgrad.

David Popovici, campion european

Sportivul român a mărturisit că nu s-a pregătit pentru competiția de la Belgrad. David Popovici a precizat că, în schimb, a fost concentrat pe ceea ce are de făcut. Iar acest lucru s-a văzut în rezultate. Campionul european spune că nu se aștepta la timpii pe care i-a obținut.

Sportivul român s-a declarat nerăbdător să concureze la Jocurile Olimpice de la Paris. El a precizat că rezultatele pe care le-a obținut îi întăresc încrederea în capacitățile sale.

„Nu ne-am pregătit neapărat atât de mult specific pentru competiţia asta, pentru că a fost încă un pas către JO. Tocmai de aceea cred că mi-am întrecut aşteptările. Nu mă aşteptam să scot nişte timpi atât de buni. Cred că sunt bun, cred că ar trebui doar să am mai multă încredere în mine. Abia aştept să merg şi la Jocurile Olimpice, dar şi vacanţa de după”, a spus Popovici.

Sportivul rămâne cu picioarele pe pământ

Chiar dacă rezultatele obținute îl îndreptățesc să se considere un sportiv performant, David Popovici rămâne cu picioarele pe pământ. El spune că sunt suficienți adversari care pot să-i pună probleme într-o viitoare cursă de înot.

„Am rivali, am suficienţi rivali. Cred că n-ar fi prea înţelept din partea mea să spun că n-am rivali, sau să consider asta. Am rivali pe orice continent, inclusiv în Europa”, a spus sportivul.

La Campionatul European de la Belgrad, David Popovici a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber.

David Popovici scrie istorie pentru România

La Belgrad, sportivul român a câştigat medalia de aur în proba de 200 m liber din cadrul Campionatului European de nataţie. El şi-a apărat titlul câştigat la Roma, în urmă cu doi ani, pe vremea când încă era junior. Românul a încheiat proba cu timpul de 1:43,13. Al doilea clasat, lituanianul Danas Rapsys, a ajuns la peste două secunde (1:45,65). Ultima poziție a podiumului a fost completată de elveţianul Antonio Djakovic (1:46,32).

David Popovici a avut un singur moment în care nu a condus cursa, la start. El a avut a doua cea mai bună reacție, la o sutime de secundă după Ramas. Ulterior, însă, lucrurile au intrat pe făgașul normal, iar românul și-a spulberat adversarii.

A fost a doua medalie de aur cucerită de Popovici la actuala ediție a Campionatului European de natație de la Belgrad. Miercuri, sportivul a terminat primul în finala de la 100 de metri liber,