Sport David Popovici, medalia de aur la proba de 100 m liber: Cred că sunt în grafic pentru JO







David Popovici a câștigat medalia de aur la proba de 100 m liber, la Campionatul Național de înot în bazin de 50 m pentru seniori, tineret şi juniori I-II, competiţie care are loc la Otopeni. Mai trebuie spus că este a patra medalie de aur obţinută de Davis Popovici la această ediție.

David Popovici: Cred că sunt în grafic pentru Jocurile Olimpice

David Popovici a declarat că este în formă și este în grafic pentru Jocurile Olimpice. De asemenea, a mai spus că și-a îndeplinit obiectivul principal: calificarea la Campionatele Europene.

„Sunt foarte mulţumit. Cred că n-am mai coborât de aproape un an sub 48. Cred că da, sunt în grafic pentru JO. Mă bucur că am îndeplinit obiectivul principal la aceste campionate şi anume să mă calific la Campionatele Europene. Singurele obiective pentru JO sunt să dau tot ce am mai bun. Mai mult decât atât nu am ce să fac”, a spus Popovici.

Campionul a declarat că nu mai înotase de doi ani această probă

David Popovici a declarat după cursa incredibilă pe care a făcut-o că nu-i place proba asta, dar antrenorul său i-a spus că o să fie foarte bun la ea.

David Popovici, Sursa foto: Facebook

„Nu mai înotasem de doi ani această probă, uitasem complet cum se simte, de asta am vrut să o înot, am luat-o ca pe o provocare. Eram curios să văd cum se mai simte mai mult de 200 de metri, mai mult de patru bazine.

Nu-mi place. Nu-mi place proba asta, dar antrenorul meu crede că pot să fiu foarte bun la ea. Nu că mă forțează, dar mi-a propus-o. Eu am fost de acord și sunt destul de mulțumit de cum a ieșit. Urmează să vorbim, să analizăm în întregime cursa”, a spus David Popovici

Ce urmează pentru campionul român

David Popovici va mai participa la două concursuri importante până la startul Jocurilor Olimpice. Campionul va concura la Barcelona în perioada 29-30 mai. Apoi va lupta pentru medalia de aur la Campionatele Europene de la Belgrad, în perioada 17-23 iunie.

„După aceea, o vacanţă binemeritată”, a mai spus David.

Sâmbătă, la Otopeni, a parcurs 100 m în 47 de secunde ş 86 de sutimi. Pe locul doi a venit Patrick Dinu (49.16), iar pe locul trei a terminat George Adrian Raţiu (49.53). Zilele trecute, campionul român a triumfat şi la 50 m liber, 200 m liber şi 400 m liber, potrivit digisport.ro.