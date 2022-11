David Popovici, desemnat înotătorul anului 2022 de Swimming World Magazine

Clubul CS Dinamo a făcut marele anunț pe contul său oficial de Facebook. Titlul i-a fost acordat lui David Popovici de Swimming World Magazine. Este cea mai prestigioasă publicație din lume dedicată natației. Mai mult decât atât, este pentru prima dată în istorie când un înotător român primește această nominalizare.

Datorită acestei performanțe, înotătorul român intră „într-o galerie selectă de nume mari”. Ultimul câștigător la masculin (2021 și 2019) a fost americanul Caeleb Dressel, a mai precizat clubul pe rețeaua de socializare. Este important de amintit că, în 2021, românul a fost ales cel mai bun înotător din Europa.

David Popovici a primit această distincție ca urmare a rezultatelor spectaculoase din 2022. De-a lungul timpului, titlul de cel mai bun înotător al lumii a fost câștigat de sportivi precum Michael Phelps (opt titluri), Ian Thorpe (patru titluri) sau Caleb Dressel (două titluri – 2019 și 2021). Cel din urmă este, în prezent, rivalul lui David Popovici.

Popovici le-a atras atenția specialiștilor datorită medaliilor pe care le-a cucerit în anul curent. Așadar, ei au încercat să își dea seama ce se află în spatele performanțelor românului. David Rieder, unul dintre editorii de la Swimming World Magazine, a analizat cursele lui David Popovici. În plus, jurnalistul chiar a reușit să găsească tactica câștigătoare a tânărului sportiv român.

Rieder a observat că, la proba de 100 metri liber, David Popovici reușește să se impună în mod clar în a doua jumătate de bazin. Deși în prima parte a cursei se întâmplă să nu aibă cel mai bun timp, românul recuperează spre finalul probei. În acest fel reușește să îi devanseze pe ceilalți înotători din bazin.

Pre-Order Swimming World December 2022 – Featuring World Swimmers of the Year David Popovici and Ariarne Titmus! – https://t.co/5oglfmPXSf pic.twitter.com/60vZdMHiHj

— Swimming World (@SwimmingWorld) November 17, 2022