Daniel Martin, înotătorul care a câștigat în fața lui David Popovici. „Mi-a luat chiar de sub nas această realizare”

David Popovici (CS Dinamo) s-a clasat, sâmbătă, pe locul doi în proba de 100 m mixt din cadrul Campionatului Naţional de înot în bazin scurt, la Otopeni. Primul loc a fost ocupat de Daniel Martin, de la CSM Bacău, cu timpul 53.41. Pe locul trei s-a clasat Patrick Sebastian Dinu (CS Farul Constanţa), cu timpul 54.78.

Popovici va mai concura în proba de 400 m liber, programată duminică. David Martin a povestit că s-a apucat de înot din pură întâmplare, dar că a primit toată susținerea familiei. El are peste 120 de recorduri naţionale și nu are de gând să se oprească aici. Acesta a mai declarat că odihna este foarte importantă, dar și o strategie corectă pentru a învinge adversarul.

„Pe la 7-8 ani, tata mi-a povestit despre avantajele vieţii unui sportiv de înaltă performanţă faţă de situaţia în care aş avea un job normal. Atunci mi-am zis hai să încerc!. Am avut noroc că şi părinţii mei au cochetat cu sportul (tata practică şi acum culturism), au ştiut ce presupune un astfel de drum şi m-au îndrumat în momentele importante, care au contribuit decisiv la performanţele mele. De exemplu, în copilărie, între 8 – 12 ani, a existat un factor care m-a diferenţiat de alţi copii, în competiţii: odihna mea. Mi s-a explicat că aceasta trebuie să existe într-un raport egal cu efortul şi respectarea ei m-a făcut să ajung unde sunt azi ca energie. Aşa se face că, în gimnaziu, mă culcam la 20.30 şi mă trezeam la 7.00. Eram singurul din clasă care respecta acest program, însă nu mă deranja; am fost tot timpul oaia neagră, cel care făcea altceva sau altfel; dacă există o regulă general valabilă pentru cineva, eu sunt 99% sigur că la mine nu va merge.”, a declarat Martin.

Strategia rivalului lui David Popovici

David Martin a dezvăluit și care a fost momentul în care s-a ambiționat și a știut ca vrea să devină cel mai mare sportiv din lume.

„Până într-o zi, la un concurs de 100 m fluture, la Bacău, unde înotasem mai repede cu 2 secunde faţă de vechiul meu timp şi eram foarte aproape de recordul naţional. Eram foarte mândru de mine. După mine în concurs a luat el startul, doborând recordul naţional cu un timp mai bun decât al meu. Practic, mi-a luat chiar de sub nas această realizare. De atunci am început să înot obsesiv fluture, care este cel mai greu stil dintre toate; la 1.000 de m liber, înotam doar fluture. În timp ce alţi sportivi fac în mod obişnuit, în medie, 2 bazine înotând în acest stil, eu înotam 20. La următorul concurs, am depăşit cu 4-5 secunde diferenţa dintre mine şi el”.

Acesta a povestit că ascultă muzica sa preferată şi-şi vizualizează mental cursa chiar înainte de competiții. Daniel a câştigat medalia de aur la toate probele la care a participat (10 probe de 100 şi 200 m). În anul 2013, a doborât primul record naţional la 100 m fluture, la categoria de vârstă 13 ani, cu timpul de 1 min:00 sec:92 sutimi. În 2015, a câştigat prima medalie de aur de la seniori, la Internaţionalele României la 200 m spate, când a făcut record naţional pentru 2 categorii de vârstă: 15 şi 16 ani, potrivit Adevărul.