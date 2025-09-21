Data Act sau cum sunt reglementate datele personale acum. Orice utilizare a datelor necesită un contract cu utilizatorul

Data Act schimbă semnificativ modul în care sunt gestionate datele la nivelul Uniunii Europene și din perspectiva consumatorilor, dar și din cea a firmelor. Practic va exista un control sporit asupra datelor și li se dă utilizatorilor mai multă putere.

Prin acest document utilizatorii care au produse cum ar fi mașini, utilate HiTech pot partaja datele cu alți utilizatori. De altfel cei care cumpără astfel de produse pot să aibă acces și la metadatele relevante. Iar cei care dețin aceste informații sunt obligați să le facă accesibile utilizatorilor în mod gratuit.

Pe de altă parte documentul mai sus menționat nu reglementează drepturile de proprietate intelectuală asupra datelor. Principala modificare este aceea că orice utilizare a datelor necesită un contract cu utilizatorul. De asemenea în actul precizat sunt menționate și alte aspecte legate de trecerea de la un serviciu de prelucrare a datelor la altul.

Practic acest lucru se va face mult mai ușor decât până acum. Scopul este acela de a-i oferi clientului mai multă libertate legat de acest aspect. Mai exact acces mai ușor la serviciile care îi ajută și pe care le consideră relevante.

De asemenea acest document are legătură cu contractele icloud și stabilește cerințe minime inclusiv pentru ele. Sunt reglementate de asemenea și taxele de trecere de la un furnizor la altul, mai exact eliminarea acestora. Cu toate acestea, abia din ianuarie 2027 intră în vigoare această prevedere.

Până atunci rămân taxele stabilite deja în ianuarie 2024. În ceea ce privește datele din sectorul privat, există anumite reglementări și aici. În cazuri excepționale, autoritățile pot să acceseze datele companiilor. Acesta ar trebui să fie permis în condiții stricte, doar că tot alte autorități ale statului verifică acest aspect. Drept urmare probabil va fi complicat de stabilit unde se vor face abuzuri și unde nu.