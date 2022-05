Darul-minune al verii pentru români. Fructul cu efecte anticancerigene. Cel mai probabil, îl găsești în grădina ta

Printre cele mai importante beneficii pentru sănătate ale pepenelui roșu se numără hidratarea. Să rămâi hidratat este important pentru ca organismul tău să funcționeze corect. Reglarea temperaturii corpului, funcționarea normală a organelor, livrarea de nutrienți către celule și vigilența sunt doar câteva dintre procesele corporale care se bazează pe o hidratare adecvată.

Consumul de alimente cu un conținut ridicat de apă poate contribui la a-i oferi organismului tău apa de care are nevoie pentru a funcționa corect. Pepenele roșu este 92% apă, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru aportul zilnic de apă. În plus, datorită conținutului ridicat de apă, pepenele roșu are o densitate calorică scăzută – cu alte cuvinte, foarte puține calorii pentru greutatea sa totală. Consumul de alimente cu densitate calorică scăzută, cum ar fi pepenele roșu, poate ajuta la gestionarea greutății prin faptul că vă menține senzația de sațietate pentru mai mult timp.

Pepenele roșu este plin de nutrienți și compuși vegetali

Pepenele roșu conține o varietate de substanțe nutritive, inclusiv potasiu, magneziu și vitaminele A și C. De asemenea, este relativ sărac în calorii, conținând doar 46 pe cană (152 de grame). Iată care sunt nutrienții din 1 cană (152 grame) de pepene verde crud, tăiat în cubulețe:

Calorii: 46;

Carbohidrați: 11,5 grame;

Fibre: 0,6 grame;

Zahăr: 9,4 grame;

Proteine: 0.9 grame;

Grăsimi: 0.2 grame;

Vitamina A: 5% din valoarea zilnică (DV);

Vitamina C: 14% din VD;

Potasiu: 4% din VD;

Magneziu: 4% din VD.

Pepenele roșu este, de asemenea, o sursă bogată de citrulină, un aminoacid care poate îmbunătăți performanța la efort. În plus, se mândrește cu antioxidanți, inclusiv vitamina C, carotenoizi, licopen și cucurbitacina E. Acești compuși ajută la combaterea radicalilor liberi, care sunt molecule instabile ce pot afecta celulele dacă se acumulează în organism. În timp, aceste daune pot conduce la afecțiuni precum diabetul, bolile de inimă și cancerul.

Pepenele roșu poate avea efecte anticancerigene

Mai mulți compuși vegetali care se găsesc în pepenele roșu, inclusiv licopenul și cucurbitacina E, au posibile efecte anticancerigene. Deși rezultatele studiilor sunt diferite, consumul de licopen poate fi asociat cu un risc mai mic de apariție a unor tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de prostată și cancerul colorectal, scrie Health Line.

Se crede că licopenul acționează prin scăderea nivelului din sânge al factorului de creștere asemănător insulinei (IGF), un hormon care promovează diviziunea celulară. În special, cancerul se formează atunci când diviziunea celulară devine incontrolabilă.

În plus, cucurbitacina E poate inhiba creșterea tumorilor prin promovarea autofagiei celulelor canceroase. Autofagia este procesul prin care organismul dumneavoastră elimină celulele deteriorate. Cu toate acestea, sunt necesare cercetări suplimentare în acest sens..

Bolile de inimă sunt principala cauză de deces la nivel mondial. Este demn de remarcat faptul că factorii legați de stilul de viață, cum ar fi dieta, pot scădea riscul de atac de cord și de accident vascular cerebral prin reducerea tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol. Studiile sugerează că licopenul poate ajuta la scăderea colesterolului și a tensiunii arteriale. De asemenea, poate ajuta la prevenirea daunelor oxidative cauzate de nivelurile ridicate de colesterol.

Pepenele roșu conține, de asemenea, citrulină, un aminoacid care poate crește nivelul de oxid nitric din organism. Oxidul nitric ajută vasele de sânge să se dilate, ceea ce scade tensiunea arterială. Alte vitamine și minerale sănătoase pentru inimă din pepenele roșu includ magneziu, potasiu și vitaminele A, B6 și C.

Pepenele roșu poate reduce inflamația și stresul oxidativ

Inflamația este un factor cheie al multor boli cronice, iar pepenele roșu prezintă beneficii în acest sens. Combinația de antioxidanți, licopen și vitamina C din pepenele roșu poate ajuta la reducerea inflamației și a daunelor oxidative.

Într-un studiu, șobolanii hrăniți cu pudră de pepene galben pentru a suplimenta o dietă nesănătoasă au dezvoltat mai puțin stres oxidativ și niveluri mai scăzute ale markerului inflamator proteina C reactivă decât cei din grupul de control.

Ca antioxidant, licopenul poate, de asemenea, să întârzie apariția și progresia bolii Alzheimer, însă este nevoie de realizarea mai multor studii în acest sens.