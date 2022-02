Cum alegi cea mai bună mască de păr hidratantă: la ce să fii atentă (P)

Când cauți o mască de păr hidratantă, probabil vei întâlni și alte produse de pe piață, precum cele indicate pentru nutriție și regenerare. Cu toate acestea, fiecare produs are o funcție diferită și este indicat pentru a trata diferite probleme ale părului. Iată care sunt diferențele:

Masca de păr pentru hidratare: ideală pentru a hidrata, a da strălucire și catifelare părului cel mai uscat;

Masca de păr nutritivă: bogată în uleiuri vegetale, contribuie la hrănirea părului cu aspect uscat și tern;

Masca de păr regenerantă: servește la reconstrucția părului deteriorat, mai ales atunci când acesta a pierdut apă, proteine ​​și lipide, fie după procese chimice, fie în urma altor factori.

Cum alegi masca de păr potrivită

Părul se usucă din cauza utilizării constante a uscătoarelor și plăcilor sau ondulatoarelor, sau chiar în contact cu clorul din piscină, de exemplu. Cu toate acestea, unele persoane au păr uscat în mod natural (uleiul de la scalp nu ajunge la vârfuri). Indiferent de cazul tău, o masca de par bună, pentru hidratare, te poate ajuta.

Multe măști poartă pe etichetă termenul de „cremă hidratantă”. Cu toate acestea, părul uscat și deshidratat beneficiază mai mult de la măștile care conțin pantenol în compoziția lor. Se mai numește și provitamina B5 și hidratează în profunzime părul, ceea ce îl ajută să rețină apa și contribuie la regenerarea părului deteriorat. Pe lângă pantenol, există ingrediente vegetale care contribuie la hidratare, fiind o completare a pantenolului. Unele dintre aceste ingrediente din surse naturale sunt uleiul de cocos, uleiul de ricin, uleiul de argan și aloe vera, de exemplu. În unele măști găsiți și prezența vitaminei E, a keratinei și a acidului hialuronic.

Există multe tipuri de păr: drept, creț, ondulat și nu numai. Produsele adaptate tipului de păr pot garanta un rezultat mai bun. Părul drept, de exemplu, este mai greu și tinde să fie mai gras. Așadar, măștile de hidratare pentru păr drept pot oferi un rezultat mai bun, luptand cu uleiul. Cu părul creț se întâmplă invers, pentru că tinde să fie mai uscat, în special la vârfuri. Acest tip de păr necesită un plus de hidratare. Părul ondulat are caracteristici atât ale părului drept, cât și ale părului creț. Prin urmare, este important să cumperi produse care să garanteze o bună hidratare și să ajute la definire, dar fără a-ți încărca prea mult părul.

Caută produse fără silicon

Siliconul se găsește în compoziția produselor sub denumirea de dimeticonă sau amodimeticonă. Funcționează ca o peliculă care învăluie întregul fir de păr, protejează și dă mai multă strălucire părului. Acest compus ajută și buclele, deoarece uniformizează fibra de păr și ajută, de asemenea, la controlul volumului părului. Cu toate acestea, acesta poate face părul să pară puțin mai încărcat. Dacă părul tău este deja gras, siliconul poate accentua acest factor. În plus, siliconul nu are efecte hidratante, doar creează o peliculă în jurul părului care este îndepărtată după spălare. Mulți oameni cred că folosirea măștilor de păr din silicon contribuie la apariția coșurilor pe față și pe spate. Așadar, dacă nu doriți să vă asumați acest risc sau dacă aveți părul gras, fiți cu ochii pe etichete și evitați măștile de hidratare cu silicon.

Pe lângă silicon, multe măști de hidratare pot conține derivați de petrol și parabeni în compoziția lor. Cunoscute sub numele de vaselină sau parafină, sunt emolienți, dar pot provoca alergii la nivelul scalpului și sunt încă incorecte din punct de vedere ecologic. Parabenii, pe care îi găsiți pe etichetă sub denumirile de metil/etil/butil și izobutilparaben, acționează ca conservanți în măști și pot provoca, de asemenea, alergii. Așadar, pentru a evita acest risc și a ține părul departe de substanțele care pot fi nocive, preferă măștile fără parabeni și vaselină.