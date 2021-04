Rusoaica a confirmat despărțirea de Alex Bodi și a mărturisit că a ajuns la sapă de lemn din cauza fostului iubit !

Daria Radionova a rămas cu buzunarele goale

Daria Radionova a oferit detalii uluitoare din intimitatea relației cu Alex Bodi. Relație s-a sfârșit din cauza unui motiv halucinant. Potrivit spuselor ei, ruptura s-a produs din cauza reproșurilor pe care afaceristul i le-a adus pentru că nu a publicat nicio fotografie cu el pe social media în timp ce se afla în Anglia, relatează Antena Stars .

„Da, ne-am despărțit și se pare că motivul este că eu sunt rea. Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra, nu am purtat inelul, nu am postat poze pentru el, nu l-am etichetat în videoclipuri și am avut timp să-mi postez mașina, mâncarea și pisicile, dar nu am avut timp să postez nimic pentru el. Cel mai mare scandal s-a întâmplat când am avut sesiunea de Întrebări și Răspunsuri pe Instagram și am ignorat toate întrebările despre el.

El crede că le-am ignorat pentru că aș fi vrut să îl ascund și am vrut să pretind că sunt o femeie singură. M-a insultat de la ora 12 noaptea până la 5:30 dimineața din cauza problemei lui cu rețelele de socializare. De atunci avem aceleași conflicte. Înțeleg că situația lui actuală îi aduce nervi și stres, dar recent toți nervii lui au fost vărsați pe mine și nu mai pot să suport asta”, a spus Daria Radionova în exclusivitate pentru Spynews.

Rusoaica dorește să își îmbunătățească situația financiară

Daria Radionova a dezvăluit că deși s-a confruntat cu mari probleme financiare, Alex Bodi nu a ajutat-o cu absolut nimic. Totul în condițiile în care rusoaica a renunțat la tot ce avea în Anglia pentru a-i fi alături în clipele grele.

Într-un mod surprinzător, Daria Radionova a recunoscut că și nici acum nu o duce foarte bine din punct de vedere financiar. Astfel trebuie să găsească noi soluții să se repună pe picioare pentru a ajunge din nou la statutul pe care îl avea înainte de relația cu Bodi.

„Nu mi-a oferit niciun ajutor în schimb. Da, am plecat la Londra pentru că trebuie să mă „întorc pe propriile picioare”, am pierdut foarte mult în aceste câteva luni … Nu mi-a păsat de afacerea mea și de pierderile mele, dar trebuie să câștig totul înapoi și, de asemenea, gândiți-vă la viitorul meu, deoarece nu am pe cine să mă bazez decât pe mine!

Nimeni nu mă ajută financiar și vă rog să rețineți – niciodată nu m-a ajutat, în afară de familia mea. Nu este ușor … și orice scrie media – realitatea este diferită …”, a mai spus fosta iubită a lui Alex Bodi.