Daria Radionova și Alex Bodi păreau că trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care va fi încununată cu o ceremonie grandioasă. Ei bine, se pare că adevărul era cu totul și cu totul altul. Rusoaica a vorbit cu lux de amănunte despre ce anume a dus la destrămarea cuplului.

Motivul halucinant al despărțirii

Conform declarațiilor Dariei Radionova, se pare că motivul din cauza căruia s-au despărțit a fost faptul că de când a plecat în Londra, nu a postat nicio imagine cu Alex Bodi pe contul ei de socializare. Gestul l-a deranjat la maximum pe afacerist, considerând că este o metodă de „a se da” burlăciță pentru a stârni atenția altor bărbați.

„Am vrut doar să clarific această situație. Da, ne-am despărțit și se pare că motivul este că eu sunt rea. Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra, nu am purtat inelul, nu am postat poze pentru el, nu l-am etichetat în videoclipuri și am avut timp să-mi postez mașina, mâncarea și pisicile,dar nu am avut timp să postez nimic pentru el.

Cel mai mare scandal s-a întâmplat când am avut sesiunea de Întrebări și Răspunsuri pe Instagram și am ignorat toate întrebările despre el. El crede că le-am ignorat pentru că aș fi vrut să îl ascund și am vrut să pretind că sunt o femeie singură. M-a insultat de la ora 12 noaptea până la 5:30 dimineața din cauza problemei lui cu rețelele de socializare. De atunci avem aceleași conflicte. Înțeleg că situația lui actuală îi aduce nervi și stres, dar recent toți nervii lui au fost vărsați pe mine și nu mai pot să suport asta.”, a spus Daria Radionova în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Cei doi au purtat discuții aprinse din această cauză

Rusoaica a mărturisit că au purtat discuții aprinse din această cauză. Ea a încercat să îl facă să înțeleagă că motivul pentru care nu „a etalat” relația pe social media este doar pentru că preferă să își țină viața amoroasă privată, nu să le arate tuturor cât de mult se iubesc.

„Sunt genul de persoană căreia nu-i place să arate totul în mod public, așa cum am spus înainte „viața privată este o viață fericită”. Nu am postat cât a vrut el – doar pentru că prefer să-mi păstrez relația pentru mine, nu pentru public! L-am iubit din suflet, am fost alături de el în momentele dificile …. Nu i-am cerut niciodată nimic, mai ales financiar, niciodată. Mi-am oferit chiar ajutorul financiar, dacă era nevoie.”, a spus Daria Radionova.