Una dintre cele mai frumoase femei din Rusia, recunoaşte: „Am avut o relaţie cu un minor”

Victoria Bonya spune că a avut o relaţie specială cu Mbappe, încă de când acesta era doar un adolescent. L-a sărutat în urmă cu cinci ani, când ea avea 36 de ani şi el 17.

Dar nu exista nicio modalitate ca această relaţie să se poată dezvolta. Şi nu-mi pare rău, pentru că am un copil şi am nevoie de stabilitate, nu de cuceriri stelare. Dar am continuat să păstrez legătura cu Mbappe. El a avut recent coronavirus, i-am scris şi mi-a răspuns.

Am crezut că voi fi merge la închisoare pentru pedofilie

„L-am sărutat o dată pe Mbappe, dar nu ştiam atunci că are 17 ani. Amândoi eram singuri, dar, când mi-am dat seama că nu este adult, m-am gândit: Doamne, voi fi închisă pentru pedofilie?!

Cu toate acestea, sunt foarte îngrijorată pentru el. Este incredibil de talentat, dar merge tot timpul cu Neymar la petrecere. Când ai un corp tânăr şi ai 21 de ani, poţi bea şi alerga fără probleme. Dar asta se schimbă de-a lungul anilor. Dacă Neymar n-ar bea atât de mult, acum ar fi vedetă la Barcelona”, a mărturisit Victoria Bonya.