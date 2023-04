Dans pe muzică indiană. Ambasadoarea României a făcut senzație și a electrizat atmosfera la un festival VIDEO

Daniela Sezonov Ţane este ambasadorul României în India, fiind numită cu aprobarea președintelui României, Klaus Iohannis.

Excelența Sa a dansat pe muzică indiană, fiind îmbrăcată într-un port tradițional, cu ocazia unui festival popular la care au participat mai mulți ambasadori acreditați în India.

Ambassadors of Bulgaria, Rwanda, Romania dance during Baisakhi celebrations organised by MoS MEA @M_Lekhi in Delhi pic.twitter.com/IkB19GTs6b

— Sidhant Sibal (@sidhant) April 10, 2023