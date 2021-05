Vedeta Daniela Crudu a dezvăluit noi detalii despre scenele traumatizante prin care a trecut, când a fost bătută de iubitul său turc. În cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, unde vedeta a fost invitată, Daniela Crudu a explicat motivul din spatele violențelor pe care le-a suportat.

Criză de gelozie. De ce s-a revoltat iubitului vedetei

Fosta asistentă TV a avut nevoie de spitalizare, în urma violențelor la care a fost supusă. Daniela Crudu a fost agresată de către iubitul turc, însă a reușit să evadeze din autoturismul bărbatului. Vedeta a dezvăluit faptul că, la gelozie, concubinului său îi sare țandăra.

În timpul unui mic concediu pe care Daniela Crudu îl petrecea la Poiană, iubitul său a observat că este foarte „cunoscută”. Bărbatul a trecut peste acest aspect, însă momentul în care alți bărbați s-au oferit să-i dea șampanie divei l-a revoltat pe turc.

„Asta l-a speriat (n.r. – când a văzut câtă lume o cunoaște). Am fost la ski, la Poiană, și când a văzut că toată lumea făcea poze cu mine a zis: „Ce se întâmplă aici? Ești cunoscută în zona asta”. I-am zis că da. După aia am fost în Bosnia Herțegovina și după ne-am întors și am intrat pe la Vamă și mă cunoșteau și acolo. El credea că sunt vedetă pe Instagram, apoi i-am zis. A rămas mască, nu a reacționat, dar când am venit aici la club aici împreună, au venit niște băieți să-mi dea o șampanie la masă și s-a enervat atunci și de acolo a început scandalul”, a declarat Daniela Crudu în cadrul emisiunii citate.

Vedeta nu mai vrea să audă de fostul iubit. „Îl urăsc!”

Vedeta nu a vrut să-i facă plângere penală bărbatului, însă organele de Poliție s-au autosesizat în acest sens. Daniela Crudu recunoaște că a făcut o greșeală acceptându-l în intimitatea ei pe turc.

„Nu mă mai interesează. Nu-l mai halesc. Să nu-i mai văd fața ăluia niciodată. Am văzut poze vechi cu el prin telefon și am avut o stare proastă. Nu vreau să-l mai văd în viața mea. Îl urăsc! M-a căutat non-stop și în martie m-a căutat. Mă caută non-stop. Cum să mă întorc la el? Îmi dă mesaje de pe conturi false pe Instagram încontinuu. Nu vreau să-i mai văd mecla ăstuia imediată. Pentru mine nu mai există acest om. E un om rău, urât. Nu știu de ce nu mi-am dat seama de la început, de obicei am un feeling la oameni. M-a luat valul, așa. Nu am avut timp să ne cunoaștem că noi stăteam doar în vacanță”, a spus Daniela Crudu.

Daniela Crudu nu a vrut să depună plângere împotriva iubitului, însă Secția 25 Poliție a deschis dosar penal și face cercetări, fiindcă e vorba de vătămare corporală gravă.