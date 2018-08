INFORMAŢII ȘOCANTE despre protestele din Piața Victoriei. Da, A EXISTAT UN PLAN SECRET de acţiune. NEWS ALERT

Federația Asociaţiilor de Români din Europa (FADERE) a avut o reacție în urma violențelor ce au avut loc pe 10 august în Piața Victoriei.





„FADERE se delimitează de toate violenţele de stradă petrecute la manifestaţia de aseară. Românii din diaspora sunt oameni harnici care au învăţat în anii petrecuţi în alte ţări să fie serioşi, profesionişti şi să respecte regulile democraţiei. Credem că absolut toate violenţele au fost provocate de echipe bine organizate de huligani care au avut ca scop destabilizarea României. De asemenea, protestăm energic împotriva exceselor de forţă ale Jandarmeriei, precum şi a planurilor tactice de intervenţie, total inoportune şi lipsite de profesionalism”, se arată într-un comunicat al asociației.

Daniel Țecu, președintele FADERE, a intervenit prin telefon la Antena 3 și a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat la proteste.

„Înainte de manifestație cu câteva zile, noi am mai trimis un comunicat în care am atras atenția autorităților să privească cu atenție la tot ce s-a întâmplat la zilele și săptămânile precedente, la mesajele de pe Facebook, la vizitele din România a unor persoane care încercau să înfierbânteze spiritele românilor. Am atras atunci atenția că există niște grupuri, nu știm cine a fost în spatele lor, am vrea să știm de ce au venit în diaspora, de au trimis toate aceste mesaje pe Facebook. Apoi, la manifestație, am stat de vorba prin telefon cu foarte multe persoane din diaspora care merseseră cu intenția de a participa la o manifestație pașnică. Erau în primele rânduri și povesteau că au fost împinși în față. E exact ce se spune acum din declarațiile celor de la Jandarmerie. Că era o chestie organizată în spatele oamenilor obișnuiți”, a spus Daniel Țecu, la Antena 3.

