Daniel Funeriu vs. susţinătorii USR-PLUS. O temă delicată a generat războiul replicilor. Introducerea educaţiei sexuale în şcoli este subiectul care a generat dezbateri aprins şi în Parlament, nu doar în mediul online.

La această situaţie s-a ajuns după ce textul legii a fost trimis la reexaminare de către preşedintele Klaus Iohannis, la 4 noiembrie 2020. Ulterior, proiectul a dat naştere neînţelegerilor chiar şi în coaliţia de guvernare (n.r. – PNL-USR-PLUS-UDMR).

PNL şi UDMR s-au ferit să ia o decizie

De altfel, singura formaţiune de acord cu solicitările preşedintelui a fost USR-PLUS. De cealaltă parte, liberalii şi reprezentanţii UDMR au evitat să-și exprime un punct de vedere în dezbaterile de miercuri.

Şeful statului a cerut reexaminarea legii în care Parlamentul a înlocuit termenul de „educație sexuală” cu cel de „educație sanitară”. Totodată, liderul de la Cotroceni a condiționat participarea elevilor la astfel de cursuri doar cu acordul scris al părinților.

Educaţia sexuală este o temă de discuţie foarte importantă având în vedere că UNICEF plasează România pe locul al doilea în Uniunea Europeană la numărul de mame adolescente, după Bulgaria.

Predarea educației sexuale în școli a fost eliminată din lege la propunerea PSD și PNL la data de 3 iunie, când a avut loc votul final în plenul Camerei Deputaților. Au fost 269 de voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 35 de abțineri.

Vicepremierul Dan Barna a declarat recent că „trebuie să ne gândim la copii și nu la himerele medievale ale părinților”. Copreşedintele USR-PLUS a completat că legea a fost retrimisă de Iohannis pentru a fi reanalizată.

Sorin Cîmpeanu susţine proiectul

Introducerea educaţiei sexuale în şcoli este susţinută de ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, care a precizat: „Se poate tranşa cu înţelepciune şi cunoscând, mai cu seamă, realităţile. Am primit înainte să intru în emisiune un mesaj de la o învăţătoare din Sibiu, care îmi spunea cam cum se întâmplă lucrurile în realitate în acel mediu în care mai toţi elevii pe care îi are dorm în aceeaşi cameră cu părinţii, cu fraţii lor.

Acolo avem într-adevăr acele mame extrem de tinere, acolo avem o lipsă de educaţie sexuală atât la nivelul elevilor, dar şi la nivelul părinţilor, pentru că, am spus, strategia aceea de educaţie parentală, lansată în anul 2018, era binevenită, nu ştiu de ce am oprit-o. Deci, este nevoie de educaţie sexuală.

Nu are rost să mai încercăm să mascăm lucrurile care sunt evidente, că, am văzut, a venit pandemia, le-a pus în lumina reflectoarelor pe toate acele probleme cronice pe care am încercat să le cosmetizăm şi am văzut dintr-o dată şi mai mult cât de grave sunt. N-are rost să mascăm acele probleme.

Programa pentru educaţie sanitară credeţi-mă că o cunosc şi, într-adevăr, ea are toate acele lucruri necesare. A fost surprinzător chiar şi pentru mine, atunci când am analizat problema şi am ajuns la clasa a XI-a, am zis wow, deci acolo este chiar totul. Doar că este o disciplină opţională, care se numeşte altfel, care este făcută de 3-4-5-6% dintre elevi, optează pentru acea disciplină, şi care nu sunt absolut sigur că se face în toate şcolile aşa cum ar trebui să se facă de către profesori.”

INS Tempo a dezvăluit recent că în 2018, 727 de adolescente cu vârsta sub 15 ani au devenit mame în România. La fel s-a întâmplat cu 18.753 de adolescente care aveau între 15-19 ani. Dintre mamele adolescente sub 15 ani, 19 sunt la a doua naștere. Există și una care a fost la a treia naştere.

Răspunsul lui Daniel Funeriu pentru critici

„Câteva observații despre „heităreala” pe care mi-am luat-o pentru lucrurile de bun-simț pe care le-am spus despre educația sexuală:

1) Având în vedere că susțin, în toate intervențiile mele, ameliorarea educației sexuale în școală prin urmărirea sistematică a aplicării programei în vigoare, mă așteptam ca „heitării” să fie de la AUR sau PSD. Or nu e așa: „heitării” au, preponderent, orientare politică USR-PLUS.

Concluzie: „heitării” USR-PLUS sunt la fel ca „heitării” AUR, doar obiectul lor de cult fiind diferit.

2) „Heitării” oripilați de faptul că eu cer respect egal pentru tinere femei care aleg să fie mame și tinere femei care vor să fie corporatiste sunt oribili misogini cu minți tulburi. Statul trebuie să creeze condiții de dezvoltare pentru toți cetățenii săi, fără să intre în deciziile intime ale fiecăruia.

Concluzie: încetul cu încetul ei vor să instituie poliția gândirii.

3) „Heitării” oripilați că, în contextul în care e legal (în anumite condiții) să te căsătorești la 16 ani, cer respect pentru tinerele de 17 ani care doresc (subliniez, doresc!) să fie mame, cu argumentul „nu sunt pregătite pentru asta, știm noi mai bine, cândva trebuie ele să dorească să facă copii” sunt aceleași personaje care militează pentru „dreptul” (?!) copiilor de peste 14 ani să își facă operații de schimbare de sex.

Concluzie: decideți voi ce credeți despre acei „heitări”.

4) Presa pe care o consideram de bună-credință și chiar îi apreciam, gen site-ul educatieprivată, în goana după click-uri, au extras cu penseta, în titluri teribiliste, cuvinte meșteșugit alese din totalitatea spuselor mele, pentru a orienta cititorii (cu care, în mare rezonez) înspre agenda lor, marcată în filigran în alte materiale publicate. Le-am cerut, cu respect, să fie corecți, nu au răspuns nimic, cu toate că de obicei răspund instant.

Concluzie: pentru mine mai au zero credibilitate. Antena 3 face pui în educație, e dreptul lor. Dar eu vă recomand să nu-i mai băgați în seamă, dacă vreți să aveți gândurile nepoluate.

5) Am văzut inițiative ale „heitărilor” care cereau să nu mai fiu invitat în universități pentru a ține conferințe și cursuri, pentru că aș fi „conservator”. Ce are chimia cu conservatorismul nu mi-e clar, chiar dacă Thatcher era chimistă, dar le spun acestor „heitări” un lucru simplu: băbăieți, eu nu am fugit la 17 ani din comunism, nu m-am bătut cu crunta mafie pontacă învingând-o, nu am luptat cu cvasi-mafiile universitare și sindicale ca să ma las intimidat de dezaxați cu glezne epilate și ciorăpei cu Donald-Duck. Mai aveți de trăit vreo 10 vieți până să ajungeți la nivelul de virilitate al celor pe care i-am învins măr.

6) Un senator USRP-LUS, om deștept, Ștefan Pălărie, mi-a dat o replică civilizată, spunând că apreciază ce am făcut pentru educație. Atât i-a trebuit. Și-a luat și el o mini-doză de heităreală de la ai lui. Ștefan, remember: când ești la mijloc iei pumni și din stânga, și din dreapta. Așa ne spune Thatcher. E varianta politică a lui „între două nu te plouă, dar nici bine nu îți e”. Mergând pe mâna mea, o să faci lucruri bune pentru copii. Mergând pe mâna lor, o să te faci de râs.

7) Nu uitați, politica e făcută de oameni. E groaznic de frustrant să văd oameni de mare calitate, care pot face ceva super pentru România (Cioloș, Cătălin Drulă, Ștefan Pălărie, Tudorache, Mituță, Ciprian Teleman, Adrian Wiener, Tudor Benga și alții) susținuți de „heitări” și militanți care fac tot partidul să pară o adunătură de ciudați. Tot așa cum sper ca la congres PNL să scape de useliști, sper ca USR-PLUS să scape de „heitării” mesianici care le fac rău. Vor pierde 100 de oameni, dar vor câștiga zeci de mii de voturi.

9) Susținători: am primit, în privat, multe cuvinte de apreciere pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume. Mulțumesc dar mă lasă rece din două motive: a) a scrie pe facebook nu e curaj. Curaj e ce au făcut cei de la Revoluție și din Piața Universității. b) dacă vreți să schimbați societatea, nu pe mine în privat, să mă susțineți. Susțineți-vă ideile în public. Cu calm și perseverență.

10) Am blocat o droaie de rasiști care puneau, greșit, problemele în spinarea comunității rroma. Nu i-am văzut pe „heitări” să-i combată pe acești rasiști așa cum combat eu rasismul. Concluzie: „heitării” mei nu sunt doar misogini, ci și rasiști. O zi bună să aveți”, a scris Daniel Funeriu pe Facebook.