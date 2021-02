Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, este de părere că anul școlar din România ar trebui prelungit. Fostul ministru susține că elevii din România, în 12 ani de școală, pierd circa doi ani și jumătate de școlarizare.

„Prelungiți anul școlar!

Copiii din landul Baden-Württenberg al Germaniei au 41 de săptămâni de școală pe an. Cei din România au 34, cu 7 mai puțin. În 12 ani de școală asta înseamnă 84 de săptămâni mai puțin, adică doi ani jumate de școlarizare în minus. Un an de școlarizare înseamnă cam 30 de puncte PISA. Doar prin acest efect ne-am ridica la nivelul Italiei și Austriei, undeva în jur de un scor PISA de 470-480”, scrie Daniel Funeriu, într-o postare pe rețelele sociale.

Daniel Funeriu susține că anul școlar din România ar trebui prelungit

„Ia să-i văd pe cei care se dau de ceasul morții că e programa încărcată! Nu fraților, nu programa e încărcată, ci timpul în care trebuie livrată e prea scurt. Nu, nu s-a inventat încă metoda să înveți mai puțin și să știi mai mult.

Să-l văd pe parlamentarul care are curajul să propună anul școlar de 41 de săptămâni.

PS: în funcție de an și de când pică anumite sărbători e posibil să fie mici variații, dar asta nu schimbă cu nimic ideea de bază. Faceți anul școlar mai lung!

PPS: vacanța de vară lungă de la noi a fost făcută pentru ca elevii să poată lucra la câmp”, mai scrie fostul ministru.

Daniel Funeriu propune ca vacanța de vară să fie scurtată

În urmă cu o săptămână, Daniel Funeriu a declarat, pentru B1 TV, că anul școlar în România ar trebui lungit, adică vacanța de vară să nu mai țină trei luni, ci două.

„Cred că e oportună o lungire a anului școlar. S-a pierdut foarte mult timp. Nu e nicio catastrofă dacă în loc de trei luni am avea doar două luni vacanță în acest an. Oricum, România are cel mai scurt an școlar din Europa.

De aceea se spune fals că materia e prea îngrămădită. Materia nu e mai grea decât în alte țări, e chiar mai ușoară, dar ea trebuie livrată de profesori într-un timp mult prea scurt. Deci ar fi un bun moment să lungim anul școlar și, eventual, să rămână mai lung decât e acum”.

Acesta a mai punctat că elevii ar fi suferit mult dacă școlile nu s-ar fi deschis în al doilea semestru.

„Cred că e important să fim cât mai calmi, să lăsăm deoparte disputele politice, cred că ar fi foarte bine ca toată lumea să înțeleagă urgența revenirii la școală.

E, din punctul meu de vedere, cea mai bună decizie dintre deciziile proaste pe care pandemia ne obligă să le luăm. Nimeni nu e fericit să închidă școlile, dar e limpede că trebuie redeschise altminteri copiii vor avea foarte mult de suferit”.