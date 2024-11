Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 13 noiembrie 2024. S-a descoperit ”tunelul interstelar”







13 noiembrie

Pe 13 noiembrie s-au născut fericitul Augustin, Pelagius, Robert Louis Stevenson, John Hammond, Whoopi Goldberg, Ioana Crăciunescu, Gheorghe Mulţescu, Ştefan Covaci, Teodora Ungureanu.

Pe 13 noiembrie este sărbătoare mare, fiind pomenit Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului.

Se zice şi marele Bogdan Petriceicu Hasdeu aminteşte de această istorie veche, populară, ei bine se spune că episcopi şi sfinţi părinţi s-au adunat la un mare consiliu ca să mai pună păcate pe capul oamenilor, să mai născocească ceva ca să ţină prostimea sub ascultare şi să le ia banii.

Şi, nici mai mult, nici mai puţin, i-a tăiat capul pe vlădici să facă dogmă şi canon că "tăt ce gândeşte omul să hie păcat mare"! Apăi toţi episcopii erau bucuroşi nevoie mare şi îşi frecau mîinile grăsuţe, mai puţin Sf. Ioan. Care a zis sus şi tare că: "este un lucru prostesc şi neplăcut Domnului!"

Ca să demonstreze acest lucru după logica veche, a grecului Aristotel, a poruncit să se facă o masă îmbelşugată.

Pe când se aflau toţi la masă şi aşteptau bucatele, la ordinul lui Sf. Ioan au venit vase acoperite cu capace şi au fost aşezate în faţa fiecărui mesean. Apoi, slujitorii au luat capacele şi camera s-a umplut de aburii îmbietori, cu mirosul de mâncare bună şi bine făcută.

Imediat, Sf. Ioan a poruncit să se ia vasele cu mâncare şi să se ducă de acolo, că au mâncat! Sf. Părinţi, înghiţind în sec, au zis: "Pentru ce zici, Ioane, că am mâncat, când noi numai le-am mirosit?" Dară Sf. Ioan a zâmbit: "Apăi omu numai că gândeşte, de ce să hie păcat?"

Atunci toţi au zis deodată: "Gura ta de aur să hie, Ioane, că mare dreptate ai!"

Dar episcopii nu s-au potolit şi când Ioan nu era atent şi ocupat cu alte lucruri de ale lui Iisus, au trecut la slujbă cum este şi în ziua de astăzi: „Doamne iartă greşelile făcute cu voie, sau fără de voie, cu fapta, cu GÂNDUL!”

Apoi tot poporul zice că Ioan Hrisostomul s-a mâniat tare pe viclenia episcopilor şi i-a lăsat în plata Domnului, plecând pe insula Patmos, unde a scris Apocalipsa, ca pedeapsă şi ameninţare pentru episcopii cei trufaşi şi mincinoşi! Alții spun că ar fi vorba de alt Ioan. Eu nu cred, oameni erau puțini pe atunci și harul era rar.

Un gromovnic de secol XVIII din biblioteca familiei spune, cu litere chirilice: „Apăi ce gospodar nu s-a întocmit cu cele ale casei, ale gurii şi ale vitelor până la Martinul cel Mare, acela se numeşte leneş şi va muri de foame şi frig în iarna ce va să vie”.

Oare noi suntem pregătiţi pentru iarnă? Pentru acest oribil anotimp, considerat de nordici, oameni care se pricep, izbucnirea pe pământ a Infernului. Iarăşi autorităţile o să fie prinse „pe neaşteptate” de frig, viscol sau căderile masive de zăpadă!

Aici, în Prahova submontană a nins ieri, începând de la ora zece dimineața. A stat de câteva ori, dar nici până acum, când public, nu a încetat. S-a așternut zăpada, sigur că da, dar nu cred că o să rămână, nu este frig și pământul este încă cald.

Dar suntem pregătiţi pentru iarna vrajbei noastre? Viaţa noastră devine o greşeală imensă. Iarăși nu suntem unde trebuie, suntem slugile Occidentului, care nu o să miște un deget în apărarea noastră, după ce milioane de români muncesc pentru ei ca să-și țină ridicat nivelul de trai. Greşeala, eroarea, devine regulă. Aşa că mă tem... pentru voi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi!

Eu, la cei peste opt sute de ani pe care îi am, atâta mi-a dat un calcul pe net, un test, privind ceea ce ştiu şi ceea ce am făcut, nu mai mi-e frică de moarte. Nu mi-a fost niciodată, ci o aştept ca pe o izbăvire şi un nou început, pregătindu-mă de înălţare în pustnicie şi asceză, cu speranţa că se va lua în consideraţie faptul că am refuzat întotdeauna banul, îmbogăţirea, m-am mulţumit cu puţin şi am ajutat, din sărăcia mea, pe cine am putut. Acum strâng conserve și dulciuri pentru un cămin de orfani, administrat tot de un orfan, undeva prin Dâmbovița. Mi-a spus fata mea de ei, trec prin mari greutăți. De la mine cât pot, de la Dumnezeu mai mult, cât poate și El. Vă spun ca să faceți și domniile voastre la fel, se găsește pentru cine, dacă puteți.

Şi altele, pe care educaţia din familie şi zecile de ţări pe unde am fost, cu obiceiurile lor, au făcut să devină filosofia mea, modul meu de viaţă. Eu vă doresc pace, sănătate şi properitate... aceste lucruri sunt pe agenda fiecăruia şi încerc cu sfaturile şi pildele mele să vă aduc mai aproape de... pace, sănătate şi prosperitate!

Dar, mă uit cu dezgust şi teamă, teamă pentru voi, la păsările astea de pradă, la animalele (Iliescu a avut dreptate!) care vor să vă conducă, să vă fure munca, să vă controleze viaţa şi gândurile.

„Întotdeauna au ajuns conducători oameni răi, agresivi, mândri, fără morală şi etică, fără cultură, unii nici nu ştiu să citească bine, călcători pe cadavre, la propriu şi figurat, mincinoşi, curvari, necinstiţi, hoţi, aventurieri, necredincioşi. Singura lor „calitate” este că pun la pământ în Senat şi joacă pe „cadavrul politic” al adversarului, care nu a reuşit să fie la fel de rău, parşiv, mincinos, curvar, necinstit... Întotdeauna răul cel mai mare, abisul, mincinosul, nimicul, haosul, asasinul - devine şef, conducător, rege, împărat!

Şi mai credeţi că aceasta este cea mai bună dintre lumi, lumea, Cetatea lui Dumnezeu? Doamne, de ce nu-mi dai o putere mare, să îndrept relele oamenilor?”

Nu, nu sunt gândurile mele, (aş fi vrut eu să fiu autorul original!) ci lamentările Sfântului, sau Fericitului Augustin. Depinde pe ce parte a creştinătăţii te afli. Marele Augustin, urmaşul lui Ambrozie, model de viaţă printre Sfinți, pe care îl pomenim astăzi! Poate odată și odată o să vorbim despre Cetatea Lui Dumnezeu.

În altă ordine de idei sau în aceiași, am găsit un articol interesant, semnat de Frank Landimore în ”The Byte”. Iată:

Astronomii au descoperit un ”tunel interstelar” în ”cartierul” nostru solar. Tunelul poate face parte dintr-o întreagă rețea care se întinde prin toate galaxiile.

Astronomii spun că au găsit un „tunel interstelar” în vecinătatea noastră solară care ar putea duce la alte sisteme stelare.

După cum este detaliat într-un nou studiu publicat în jurnalul Astronomy & and Astrophysics, tunelul există ca parte a unei structuri enorme de gaz fierbinte. Cu o rază de sute de ani lumină care înconjoară sistemul nostru solar cunoscut sub numele de ”bula fierbinte locală”. În plus, descoperirile sugerează că s-ar putea conecta cu o bulă din apropiere care poate fi chiar mai mare.

Folosind date extinse culese de telescopul eROSITA, primul observator de raze X aflat în totalitate în afara atmosferei Pământului. Cercetătorii au generat un model 3D al întregului LHB (Local Hot Bubble). Confirmând unele caracteristici pe care astronomii le preziseseră, dar descoperind și altele complet noi.

„Ceea ce nu știam a fost existența unui tunel interstelar către Centaurus, care creează un decalaj în mediul interstelar mai rece”. A declarat coautorul studiului Michael Freyberg, astronom la Institutul Max Planck pentru Fizică Extraterestră din Germania, într-o declarație . „Această regiune iese în evidență în relief, datorită sensibilității mult îmbunătățite a eROSITA și a unei strategii de topografie foarte diferite în comparație cu ROSAT”, predecesorul telescopului spațial.

Trăind într-o bulă

Existența LHB, sau pur și simplu a bulei locale, a fost propusă pentru prima dată în urmă cu peste cincizeci de ani pentru a explica prezența omniprezentă a radiațiilor cu raze X de fundal. Deoarece spațiul dintre sistemele stelare este umplut cu nori difuzi de gaz și praf, cunoscuți sub numele de mediu interstelar - materialul care se unește pentru a forma stele - aceste emisii de raze X cu energie joasă ar fi trebuit să fie absorbite cu mult înainte să le putem detecta.

Dar dacă spațiul din jurul nostru ar fi gol dintr-un motiv oarecare? Asta ar fi o bulă locală. Astronomii cred că s-a format în urmă cu aproximativ paisprezece milioane de ani , când un lanț de supernove a aruncat în aer tot materialul interstelar din apropiere, creând o cavitate de aproximativ 1.000 de ani lumină în diametru. Ca dovadă, astăzi putem vedea rămășițe ale acestor supernove.

Ideea s-a confruntat cu provocări. Cu zeci de ani în urmă, a apărut că o interacțiune între vânturile solare ale Soarelui nostru și atmosfera exterioară a planetei noastre ar putea produce emisii similare de raze X, potrivit cercetătorilor. Dar ideea a fost susținută și mai mult în ultimii ani cu observații ale unor grupuri de stele în curs de dezvoltare care se formează la granița acestei bule.

Vârful aisbergului

Autorii sugerează că tunelul interstelar poate face parte dintr-o întreagă rețea interstelară medie care se întinde prin Calea Lactee . Formată din explozii de energie eliberată de stele.

Alături de tunelul interstelar, modelarea detaliată a bulei locale a scos la iveală un gradient de temperatură în întreaga structură. Regiunea de nord fiind considerabil mai fierbinte decât cea de sud.

Acest lucru sugerează că ar fi putut exista supernove mai recente care au extins bula și au reîncălzit materialul acesteia. Poate în ultimele câteva milioane de ani.

Iată cum știința confirmă fantezia filmelor și serialelor de SF. De serialul ”Stargate” ați auzit? Eu cred că da, așa că o să revăd câteva episoade în seara aceasta. Probabil că viitorul călătoriilor spațiale este prin aceste ”tuneluri interstelare”.

Asta nu chiar mâine, chiar dacă este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 13 noiembrie 2024

BERBEC Conjunctura astrelor te avantajeză ca să fii elocvent. Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din anturaj, dacă reuşeşti să-ţi stăpâneşti agresivitatea zodiacală. Treci printr-o perioadă de oboseală cronică, urmare eforturilor făcute. Sfatul stelelor e să-ţi oferi o pauză, nu te îngriji de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale, după cum scrie în Scriptură.

TAUR Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi scumpe şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investeşti prea mult in propria imagine. Domeniul sentimental e avantajat, în sensul unor trăiri, simţăminte noi, dar şi oameni şi locuri pe care nu le-ai mai văzut, poate prieteni vechi, colegi de şcoală, rude din străinătate.

GEMENI Astăzi nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. Mai ales dacă este din familie. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat! Te bucuri pentru că o problemă care te obseda pare că se rezolvă, dar realizezi că depinde de altcineva, nu de tine. Pare o aprobare, sau o soluţie de drept.

RAC Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp! Zodia guvernată de Lună are astăzi o zi bună pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Dar, atenție,mai nou nu înseamnă mai bine!

LEU Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jurul tău, în sensul că ceri mult, dar primeşti puţin. Testarea prietenilor şi a colegilor te ţine ocupat toată ziua, aşa că nu ai timp de altceva. Miercurea aceasta pare să fie liniştită, chiar monotonă. Poţi folosi această zi de mijloc de săptămână de lucru ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. S-ar putea să ai nevoie de ajutor!

FECIOARĂ Intuţia te conduce astăzi, evitând multele conflicte, certuri şi tensiuni din jurul tău. Domeniul sentimental este avantajat. Solo sau, în duo, ai o seară agreabilă cu multe promisiuni. Zi favorabilă discuţiilor, verbului, clarificării unor probleme, cumpărăturilor de mărfuri ieftine. Hârtiile semnate astăzi pot fi mai târziu lovite rapid de nulitate, deci nu semna contracte de cablu, donatii pentru nu-ştiu-ce-chestie, convocatorul pentru şedinta de bloc, împrumuturi la bancă!

BALANŢĂ În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Seară distractivă, poate la un film, pe net! Nu da ocazia formării unor opinii colective. Mai ales dacă aceste opinii crezi că nu îţi sunt favorabile. Ai mare nevoie de un consilier de taina, dar incă nu ştii in cine poţi avea incredere. Stelele spun să mai aștepți cu confesiunile.

SCORPION Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia! Astăzi ai înclinaţia să fabulezi inutil şi să înfloreşti lucrurile. Revino la datele de bază, lasă imaginaţia pe altă dată, sunt chestiuni serioase. O dimineaţă plină şi cam monotonă, până la urmă, în care vorbeşti mult cu copiii şi/sau părinţii, la mobil.

SĂGETĂTOR Un Geamăn, sau un Leu, sau alte persoane din semne de aer şi foc te pot ajuta astăzi. Este, însă, bine să nu te bazezi pe persoane născute în semne de apă şi mai ales de pământ. Visele tale pot să prindă contur, aspectele astrologice sunt favorabile. Nu chiar aşa cum ţi-ai dori, nimic şi nimeni nu este perfect, dar totul pare că se sfârşeşte cu un happy-end.

CAPRICORN O zi favorabilă. Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Atenţie la pierderea de energie, la oboseala cronică. Banii sunt bine aspectaţi, evită, însă, cheltuielile un pic cam utopice şi exagerate. Mănâncă mai multe alimente strict naturale, vitamine şi fructe proaspete, mere şi citrice. Organismul tau are nevoie de cruţare şi de refacere.

VĂRSĂTOR Ca să avansezi pe drumul tău, astăzi trebuie să te concentrezi, să nu te laşi sedus de propuneri facile, dar periculoase. Ca să ai certiudinea deciziei tale, sfătuieşte-te cu cei apropiaţi! Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi, poate noi simţăminte şi sentimente.

PEŞTI Prea multă presiune pe umerii şi sufletul tău! Pragmatismul tău poate fi de mare folos astăzi, viziunea ta realistă poate aduce succes. O zi obositoare, dar totul trece, până la urmă. Dă curs, astăzi, la ce este bine pentru tine, pentru familia ta. Toate aspectele sunt favorabile, chiar cele care ţin strict de proiectele tale personale, adică de iluziile pe care ţi le faci.