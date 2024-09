Social Evadarea preoților de la biserica rusă. De ce trec cu zecile la Mitropolia Basarabiei







Republica Moldova. Preotul din Roșcani, Anenii Noi, completează lista fețelor bisericești care au decis să se desprindă de Mitropolia Moldovei, supusă canonic Patriarhiei Ruse. Acesta a trecut la Mitropolia Basarabiei, alături de alți zeci de slujitori.

Refuză să se supună Patriarhiei Ruse

Mitropolia Moldovei l-a oprit din oficierea slujbelor pe preotul din Roșcani, Anenii Noi, Igor Chelea. Decizia a fost făcută publică în data de 10 septembrie, printr-un anunț scurt și un decret semnat de Mitropolitul Vladimir.

„În urma părăsirii samavolnice și lipsite de temei canonic a Eparhiei Chișinăului din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, împreună cu nesupunerea față de autoritățile bisericești ierarhic-superioare și încălcarea jurământului depus la hirotonie, prot. mitr. Igor Chelea, paroh al bisericii „Sf. Ioan Teologul” din s. Roșcani, r. Anenii Noi a fost oprit de a oficia cele sfinte începând cu data de 10 septembrie 2024”, se arată în decretul semnat de Mitropolitul Vladimir.

De altă parte, parohul Bisericii „Sfântul Ioan Teologul” din Roșcani spune că inițiativa de a trece la Mitropolia Basarabiei aparține enoriașilor.

„Inițiativa a parvenit de la o echipă tânără, de la tinerii creștini să trecem în cadrul Mitropoliei Basarabiei. După care am făcut o cerere, am mai vorbit cu sătenii. Ne-au primit cu bucurie mare, cu bucurie frățească și mergem mai departe. Am primit o înștiințare că am părăsit Mitropolia Moldovei necanonic, nesfătuindu-mă cu nimeni. Acum cineva mi-a spus că trebuia să scriu o cerere la Mitropolia Moldovei. M-au oprit cu penița, dar eu știu, cu penița nu se oprește preotul”, a declarat Igor Chelea, pentru postul de televiziune Moldova 1.

Zeci de biserici, la sânul Patriarhiei Române

În luna martie curent, alte două biserici au trecut la sânul Mitropoliei Basarabiei. Este vorba despre două lăcașe din Fălești și Glodeni.

Episcopia de Bălți a calificat decizia lor ca fiind „dreaptă, firească și binecuvântată”.

„Gestul comunităților „Adormirea Maicii Domnului” din satul Răuțel, raionul Fălești și „Sfântul Ioan Botezătorul” din orașul Glodeni și a preoților parohi este unul drept, firesc și binecuvântat. (…) Anunțăm toți clericii și credincioșii, că PC Părinte Protoiereu Mitrofor Victor Țurcanu și PC Părinte Protoiereu Mitrofor Ioan Mileac sunt slujitori canonici ai Mitropoliei Basarabiei, iar sfintele slujbele oficiate de aceștia sunt valide”, se arăta într-un comunicat emis de Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, zeci de preoți au trecut de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei. Boom-ul plecărilor a fost în 2023, atunci când aproape 80 de parohi și-au anunțat plecarea.

Atunci, Mitropolia Basarabiei i-a îndemnat pe toți clericii și monahii care „se simt constrânși de eparhiile rusești să aibă curajul de a ieși din această servitute și să revină la tradiția și comuniunea Bisericii Ortodoxe Române”.

În luna septembrie 2023, Mitropolitul Vladimir îi scria Patriarhului rus Kirill că „Mitropolia Moldovei pierde teren în Republica Moldova din cauza războiului dus de Rusia în Ucraina și că tot mai mulți preoți trec la Mitropolia Basarabiei, atrași de salarii mari și facilități sociale, oferite de statul român”.