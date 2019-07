Ministrul Culturii, Caramitru și o demisie. Scandalul care a zguduit lumea actorilor capătă noi proporții

Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a declarat că nu a dispus măsura trimiterii Corpului de control la TNB pentru a se răzbuna pe cineva.





Ion Caramitru i-a cerut demisia ministrului Culturii, Daniel Breaz, după ce acesta a anunțat că va trimite Corpul de Control la TNB.

Invitat să intervină telefonic la Antena 3, ministrul Culturii a avut o primă reacție cu privire la această problemă. Daniel Breaz a declarat că nu Ion Caramitru este vizat de acest control și nu poate fi vorba despre nicio răzbunare.

„Este total greșit. Nu am nimic cu nicio persoană, nu am nicio frustrare. Atâta timp cât am adrese de a se trimite Corpul de Control la instituții, eu trebuie să le dau curs. Se verifică documentele, nu persoana Ion Caramitru. Au mai venit astfel de adrese, pentru Opera din Cluj spre exemplu. Noi vrem să vedem cum s-au cheltuit banii. Eu am discutat și am fost foarte deschis dialogului cu actorii. Sunt sigur că vom găsi și soluții. Nu e vreo răzbunare. Nu m-am răzbunat pe nimeni, niciodată. Persoane apropiate de Caramitru s-au dezis de acțiunea sa. E vorba chiar de manageri.”, a spus Breaz, la Antena 3.

Actorul s-a arătat deranjat de decizia ministrului Culturii de trimiterea Corpului de control la Teatrul Național București.

,,A fost de ajuns să spun despre lipsa de buget, ca să fiu ameninţat cu trimiterea Corpului de control al ministrului. Aşa ceva este inadmisibil. Toată presa este plină de faptul că Ion Caramitru va fi anchetat cu Corpul de control, ca şi cum până acum n-aş mai fi fost anchetat în fiecare an de Curtea de Conturi, despre rapoartele care se fac de fiecare instituţie către Ministerul Culturii. Lună de lună se fac deschideri, se explică pe ce se cheltuieşte, contractele sunt verificate. Nu există niciun fel de posibilitate. Să vrei să faci ceva ilegal şi nu poţi. Iar ameninţarea publică... N-avea decât să trimită Corpul de Control fără să anunţe public, ca şi cum trimite Inchiziţia să verifice anumite incorectitudini de tip religios”, a declarat managerul TNB.

