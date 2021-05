Dani Oțil s-a accidentat în urma participării la prima etapa a Campionatului Naţional de Super Rally. Prezentatorul emisiunii de la Antena 1 este un fan al sporturilor periculoase.

În weekendul 22-23 mai, Dani Oțil a participat Campionatului Naţional de Super Rally, care a avut loc pe străzile din Mangalia, unde a debutat competiția și acum doi ani de zile.

„Rămâne în cartea mea cu două reci şi una caldă: Am lovit maşina neprovocat, fără să mă grăbesc, după un cumul de factori nefericiţi. Am reuşit să improvizăm, am făcut timp de podium, dar s-a stricat altceva… Caldă e că ne-am întors la curse în oraş şi am văzut feţe fără mască, dupa un an”, a scris Dani Oţil pe social media.

Ce mașină a pilotat Oțil

În cadrul primei etape ale Campionatului Naţional de Super Rally au participat câteva nume-surpriză. Costel Cășuneanu, campionul național al sezonului 2019 a deschis lista participanților la prima etapă a competiției, urmat de Dani Oțil.

Proaspătul căsătorit a fost câștigătorul etapei campionatului organizate în 2020 și al etapei din 2019 de la Mangalia.

Cășuneanu a concurat pe Skoda Fabia R5, iar Oțil pe un prototip Radical SR1. De asemenea, primul campion de super rally, Vlad Cosma, a participat la competiție cu o mașină Peugeot 208 R2.

Mihai Leu, în calitate de promotor și concurent, a renunțat la Ferrari 458 Challenge și a pilotat un model Radical. „E o premieră pentru mine, dar îmi doresc să lupt pentru primul loc, iar pe un circuit stradal e mai complicat cu Ferrari”, s-a exprimat Mihai Leu înainte de a intra în competiție.

Vali Porcișteanu a revenit în campionat cu un model Mitjet 1300, cunoscut pentru etapele internaționale de turisme.

Emil Ghinea s-a prezentat cu două mașini la competiție: un Reunalt Clio V6 și un monopost Norma M20.