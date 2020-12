Notorietatea de care se bucură Gabriela Prisăcariu a crescut vertiginos în acest an, după ce frumoasa brunetă a intrat într-o relație cu Dani Oțil, co-prezentator al emisiunii matinale de la Antena1. Cei doi se înțeleg foarte bine, s-au implicat total în această poveste de iubire și sunt logodiți. Model foarte apreciat în România, Gabriela este prima femeie cu care Dani Oțil s-a afișat în public după despărțirea de celebra Mihaela Rădulescu.

„O să fiu și mai frumoasă”

Iubita lui Dani Oțil are grijă zilnic să se mențină într-o formă fizică adecvată pentru o divă și merge constant la sala de sport. Pentru a-și impresiona iubitul, în perioada sărbătorilor de iarnă, modelul a apelat și la un mic ajutor cosmetic. A fost supusă unor proceduri delicate, ce s-au bazat pe curent electric, cu scopul de-a închide porii, iar la final fața i-a fost „îmbrăcată” în foițe de aur. „O să fiu și mai frumoasă”, a spus tânăra, conform siteului retetesivedete.ro.

„Am fost cu bărbați care mi-au dat papucii”

„E o mască pentru luminozitate” a explicat cosmeticiana care s-a ocupat de tratamentul Gabrielei Prisăcariu. În dimineața următoare sesiunii de înfrumusețare, în bucătărie, Gabriela s-a relaxat în bucătărie, acolo și-a preparat un smoothie din fructe de pădure, cu antioxidanți.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au luat o decizie foarte importantă, la începutul acestui an, în timp ce se aflau într-o vacanță în Mexic. Cei doi și-au consolidat și mai mult relația și s-au logodit.

Iubita lui Dani Oțil declara, la un moment dat, în timp ce participa la emisiunea „Supermodels by Cătălin Botezatu”: „Bărbații caută, în general, femei proaste. Până acum nu mi-am găsit jumătatea și nici nu caut. Am fost cu barbați care mi-au dat papucii pentru că s-au gândit că sunt și frumoasă, și mai am și ceva în cap, așa că înainte să îi părăsesc eu, au preferat să facă ei pasul ăsta”.