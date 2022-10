Dani Oțil a gafat-o în direct. Prezentatorul a jignit femeile mai ceva ca Buhnici

Dani Oțil este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori, dar asta nu înseamnă că nu greșește câteodată. Dupa ce George Buhnici le-a rugat pe fete să meargă la sală pentru a scăpa de celulită, moderatorul de la Antena 1 a făcut o remarcă asemănătoare cu a vloggerului aspru criticat.

În emisiunea matinală pe care o moderează la Antena 1, Dani Oțil a declarat că nu toate femeile merită să își facă cont de OnlyFans și că urâtele nu vor avea succes. După declarația răutăcioasă, colegii i-au transmis că au luat-o pe urmele lui Buhnici. „Nu toată lumea trebuie să aibă cont pe OnlyFans, deși nu ne deranjează chiar deloc. Urâtele n-ar trebuie să-l aibă, dar e bine că se expun.”, a spus Dani Oțil.

Ramona Olaru a a declarat că nu există femei urâte, ci doar mai puțin frumoase, în timp ce colegul său, Răzvan i-a făcut semn să se oprească pentru nu a avea soarte lui George Buhnici.

Dani Oțil, copleșit de probleme

Dani Oțil mai are și o altă problemă care îi dă bătăi de cap. Prezentatorul TV a spus, sub formă de glumă, că și el face sacrificii mari să reducă consumul la energie. Așadar, el și-a făcut propriul altar în fața contoarului și se roagă în fiecare seară să vină căldura, ca să poată el să oprească centrala. Vedeta a obosit să aibă grija banilor și a avut o reacție pe măsură.

„Eu am contorul de gaze unde parchez și m-a întrebat soția dacă fac pană în fiecare seară când mă întorc. I-am spus că <>, doar mi-am făcut altar la contorul de gaz, aprind două bețișoare parfumate și mă rog, stau în genunchi. Dacă pot să opresc centrala măcar încă o lună, n-ar fi rău! M-am sătura, mă dor genunchii de la atâta rugăciune, că am și piatră rubică acolo”, a spus Dani Oțil sub formă de glumă, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Glumele lui nu s-au oprit aici. „M-am transformat în tata, fraților. Tata le stingea la trei camere care toate făceau cât o garsonieră, că acolo stă și acum. Acum am înțeles de ce adesea după noi intra o mână care stingea becul tot timpul. Și ăla micul nu știe să facă multe, dar știe să aprindă becurile. Familia asta este făcută să mă ruineze. Cineva l-a învățat să le aprindă, nimeni nu l-a învățat să le stingă.”, a precizat prezentatorul TV, potrivit Spynews.