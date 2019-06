Vești bune pentru pensionari! Dăncilă a anunțat prioritățile Guvernului în materie de pensii.Creșterile vor fi substanțiale

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat care sunt intențiile pe care le are în legătură cu majorarea pensiilor și salariilor românilor.





Viorica Dăncilă a declarat la emisiunea „Sinteza Zilei” că, pentru Guvern, pensiile și salariile românilor au reprezentat mereu o prioritate.

„Legea Pensiilor e foarte așteptată, s-a lucrat foarte mult și așteptăm ca președintele Iohannis să accepte această lege”, a spus premierul.

„Cred că și aici s-a greșit mult, la capitolul comunicare. Noi, în loc să comunicăm lucrurile făcute, și s-au făcut multe, noi ne-am axat doar pe un domeniu. Noi am vorbit despre un lucru doar când cineva a acuzat. Noi trebuia să fim primii care să comunicăm. Legat de pensii, știți că pentru noi pensiile și salariile au reprezentat o prioritate. Și chiar de la 1 septembrie creștem punctul de pensie, ceea ce am promis am și realizat. Legea Pensiilor e foarte așteptată, s-a lucrat foarte mult și așteptăm ca președintele Iohannis să accepte această lege.

Președintele a încercat să pună obstacole în activitatea Guvernului, fie că vorbim de alegerea miniștrilor sau despre legi. Guvernul a fost eficient, guvernarea a fost eficientă și mai avem multe lucruri. E un domeniu în care sunt mari așteptări și mă refer la infrastructură, fie că vorbim de spitale sau autostrăzi. Voi înființa un departament pentru infrastructură, pentru fiecare proiect va fi desemnată o persoană ca să vedem săptămânal ce se întâmplă cu acest domeniu. Vor face parte mai mulți specialiști care săptămânal vor monitoriza cum funcționează lucrurile pentru această investiție”, a afirmat Dăncilă.

Impactul bugetar al majorării pensiilor este în anul 2019 de 8,4 miliarde de lei. Proiectul de lege adoptat prevede o creștere etapizată a punctului de pensie până în anul 2021 și efortul bugetar crește an de an: în 2020 se vor aloca 24,8 miliarde de lei, în 2021, 51 de miliarde de lei și în 2022 se ajunge la 80 miliarde de lei.

Punctul de pensie va ajunge la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie și crește astfel: 2019 - 1.265 de lei, 2020 - 1.775 de lei, 2021 - 1.875 de lei. Din anul 2022, valoarea punctului de referinţă se va indexa anual cu rata inflaţiei şi 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

