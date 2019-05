Dăncilă, mesaj clar pentru Iohannis! Ce mutare va face premierul. Zarurile au fost aruncate

Marți, premierul Viorica Dăncilă a declarat că încă nu a primit niciun răspuns din partea lui Iohannis cu privire la remaniere. Viorica Dăncilă a mai punctat că dacă nu va primi un răspuns în aceste zile, după Summitul de la Sibiu îl va suna.





„În legătură cu propusa remaniere guvernamentală, am analizat întreaga situaţie şi, după părerea mea, această remaniere este un fel de farsă, nu are absolut nimic de a face cu îmbunătăţirea actului de guvernare, chit că de aşa ceva am avea nevoie, nu are absolut nicio treabă cu agenda românilor sau cu agenda României, este cauzată de o răfuială mai degrabă din interiorul PSD. Mi se pare că această remaniere întreagă este neavenită.

Pe de altă parte, avem cele trei demisii şi la un moment dat aceste trei persoane vizate vor pleca, însă cele trei propuneri care au fost făcute pentru a înlocui miniştrii care pleacă sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru funcţia de ministru şi în consecinţă nu accept această remaniere aşa cum mi-a fost propusă. (...) Persoanele pur şi simplu nu sunt pregătite, nu au ţinuta necesară pentru a ocupa aceste poziţii”,”, a declarat Dăncilă.

În ultimul an, conflictul dintre Guvern și Administrația Prezidențială a luat amploare. Vineri, Iohannis i-a dat o nouă lovitură premierului. Mai exact, acesta nu a fost invitat la summit-ul de la Sibiu. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că nu a fost invitată la acest eveniment și că și-ar fi dorit să participe. „Mi-aş fi dorit acest lucru. Şi cred că acest lucru ar fi fost normal. Având în vedere că preşedinţia Consiliului UE este deţinută de premier, premierul trebuia să fie la Consiliu. Se pare că nu va fi aşa, la summitul de la Sibiu va participa doar preşedintele”, a declarat premierul Dăncilă la Antena3.

Ea spune că acesta este un proiect de țară și că președintele a dat dovadă de lipsă de responsabilitate prin omiterea premierului. Însă, chiar dacă va primi invitația în ultimul moment, Viorica Dăncilă spune că va merge. „Nu, nu am o invitaţie din partea Cotroceniului şi nici nu cred că o să am o invitaţie, pentru că deja se apropie 9 mai. Mie mi-ar fi plăcut să dăm dovată de mai multă responsabilitate, să dăm dovată de unitate, pentru că este un proiect de ţară. Normal ar fi fost ca primul-ministru, Guvernul României, să fie invitat”, a precizat Dăncilă.

