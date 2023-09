Ziua în care Dana Rogoz a vărsat lacrimi din plini. Ce a făcut-o să plângă pe Abramburica

Dana Rogoz a avut parte de o săptămână emoționantă. Actrița a fost martora unui nou început pentru fiica sa, Lia. Mezina, în vârstă de doi ani, a început grădinița. Prima zi s-a lăsat cu lacrimi de bucurie și sentimente profunde.

Marți, 5 septembrie, Dana Rogoz și-a dus fiica pentru prima dată la grădiniță. Actrița a simțit pe propria piele sentimentele emoționate, iar momentul a fost copleșitor. Nu și-a mai putut ține în frâu lacrimile de bucurie atunci când și-a văzut micuța în prima sa zi la grădiniță.

Nu este prima dată când Dana Rogoz trece prin astfel de momente. Ea este mamă a doi copii, Vlad de 9 ani și Lia, mezina familiei. Deși mai trecut prin astfel de momente cu fiul său, artista a fost emoționată până la lacrimi.

La începutul acestei săptămâni, Dana Rogoz alături e familia sa au fost prezenți la prima zi de grădiniță a mezinei. Actrița a povestit internauțulor cum a decurs prima jumătate de oră de grădiniță pentru Lia, dar și pentru ea. Vlad, frățiorul mai mare, a fost și el emoționat, asta pentru că mezina merge la aceeași grădiniță la care a mers și el.

Actrița a spus că alături de Lia au fost toți trei. Mândră de familia pe care o are și emoționată de aceste momente, Dana Rogoz a spus de mai multe ori că acum are o fetiță de grădiniță.

„Așa că de dimineață am trecut toți patru pragul ei, marcând un nou început în viețile noastre. Avem o fetiță de grădiniță.Așa că de dimineață am trecut toți patru pragul ei, marcând un nou început în viețile noastre. Avem o fetiță de grădiniță”, a mai povestit actrița.

Dana Rogoz spune că prima zi de grădiniță a fiicei sale a fost un succes. Prima dată când s-a îndepărtat de ea a început să plângă puțin, dar apoi a reușit să se relaxeze în sala de clasă. S-a jucat puțin cu plastilina și apoi actrița și soțul ei s-au retras, pentru ca mezina să se acomodeze cu educatoarea și colegii.

Programul este momentan unul lejer, pentru acomodare. Prima zi de grădiniță a fost, de fapt, o jumătate de oră. Dana Rogoz spune că lucrurile par să meargă în direcți bună.

„A schițat un început de plâns, când m-am îndepărtat de ea prima oară. După care am intrat amândouă în sala grupei ei, mi-a făcut repede o înghețată din plastilină și s-a relaxat complet. Apoi am întrebat-o dacă pot „să plec puțin să îmi iau o apă și mă întorc la ea”.

-Și tata?

-Tată vine și el cu mine, să își ia și el o cafea.

– De unde?

– De lângă grădiniță.

– Bine.

Și am ieșit. Evident că am rămas chiar la intrarea în grădiniță, până când programul de 30 de minute (stabilit de dinainte) s-a încheiat, iar ea a venit la noi de mână cu educatoarea, foarte liniștită și cooperantă. Să vedem mâine cum o fi, dar începutul clar a fost un succes”, a mai spus Dana Rogoz.