Dana Rogoz a dezvăluit boala secretă de care suferă. Aceasta este incurabilă

Dana Rogoz este mereu plină de energie și are o atitudine pozitivă. Recent, pe blog, aceasta a dezvăluit că suferă de o boală incurabilă care o obligă să aibă un regim foarte strict. Este vorba de tiroida Hashimoto.





Dana Rogoz se poate numi o femeie împlinită, are un soț care o adoră și un băiețel de 5 ani. Cu toate acestea, vedeta are unele probleme de sănătate și urmează un tratament, informează romaniatv.ro.

Pe blogul său, Dana a vorbit despre problemele de sănătate. A spus că are are tiroida Hashimoto, o boală care nu se tratează și că este obligată să țină un regim strict.

„Viata la 30+... Obligatoriu trebuie sa fiu mai atenta. Plus ca am și Hashimoto (poate vom vorbi într-o zi despre asta), ceea ce, teoretic, presupune pe termen lung o tendință de îngrășare.

Momentan am luat-o ușor, cu mai putina pâine si mai puține paste. Dar de la doamna dr. nutritionist am aflat ca regimul tip "fasting" e o varianta de luat in calcul, dacă e ținut cum trebuie.

Momentan încerc sa țin 12 ore pauza intre ultima înghițitură seara si prima înghițitură dimineața. Nu îmi iese mereu, căci am un program haotic, cu seri de spectacol, după care se iese la o bere, la o pizza... știți ce zic. Desigur, pauza se mărește dacă vrei sa slăbești. Ce, cât, cum, iți spune nutritionistul”, a scris Dana Rogoz.

