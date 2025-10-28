Dana Budeanu, lecții pentru Ilie Bolojan. L-a trecut prin economie, sănătate, comunicare

Dana Budeanu a criticat dur modul în care premierul Ilie Bolojan a gestionat atât scandalul legat de locuința de stat, cât și situația economică a țării, susținând că un lider politic trebuie să dea dovadă de integritate și să acționeze cu responsabilitate.

„Problema este ca unul ca Bolojan, care minte pentru o vilă, ai ma ce… Și tu discuți sărăcie, de nu știu ce dr**u’? Păi bă, eu veneam și stăteam în cinste, tată. Ce ai pățit? Păi banii mei, 15 ani baron? Păi mă făceam de rușine, de rușine, să vin la București, păi hai să vă arăt, tată, cum se vine de la Oradea de la București. Adică despre asta e vorba. A ajuns prin-ministru că așa a trebuit, nu contează”, a spus Dana Budeanu la România TV.

În cadrul unei emisiuni televizate, Dana Budeanu a criticat modul în care premierul Ilie Bolojan a gestionat situația legată de locuința sa din fosta vilă a lui Traian Băsescu, subliniind faptul că a fost nevoie de o hotărâre de guvern secretă pentru a schimba destinația imobilului și a-l aduce în legalitate. Ea a asociat acest demers cu o lipsă de transparență și cu o abordare discreționară a resurselor statului.

Comentând și situația economică a României, Dana Budeanu a adoptat un ton critic față de modul în care autoritățile comunică problemele bugetare, afirmând că, în opinia sa, guvernanții ar trebui să prezinte populației direct realitatea și constrângerile impuse la nivel internațional, fără a lansa mesaje confuze sau manipulative privind politicile fiscale.

„Băi, eu dacă eram Bolojan, și n-aveam ce face, aș fi zis „să vedem pe unde strângem curelilii ca să dăm 20 de miliarde”, că altfel ăștia ne amenință, nu știu, ne fură salamul din frigider. Băi, și veneam. Și veneam frumos și ziceam. Asta este situația. România trebuie să dea 20 de miliarde. Nu sunteți vinovați cu nimic. Nu sunteți niște putori. Nu sunteți niște nenorociți care trebuie să mergeți pe jumătate salariul la… Nu”, a mai spus Dana Budeanu.

Dana Budeanu a abordat și subiectul sistemului medical, exprimându-și poziția în privința contribuțiilor la sănătate și a controversei legate de modul în care sunt gestionate asigurările medicale. Ea a criticat modul în care informațiile sunt prezentate publicului, acuzând autoritățile că transmit mesaje confuze care creează panică nejustificată în rândul populației.

În opinia sa, sistemul de asigurări medicale are nevoie de o reglementare clară și coerentă, nu de măsuri drastice sau dezinformări. Budeanu a afirmat că pacienții vulnerabili, precum vârstnicii, nu ar trebui să fie afectați de schimbări și a insistat că unele interpretări apărute în spațiul public au fost propagate intenționat pentru a genera nesiguranță în societate.

Comentariile sale au adus în discuție necesitatea unei comunicări transparente și responsabile din partea autorităților, pentru a recâștiga încrederea cetățenilor și pentru a evita răspândirea unor informații distorsionate despre drepturile pacienților și accesul la servicii medicale.

„Eu îl iubesc, pur și simplu (n.r despre Ilie Bolojan). Bă, câteodată mă stau și mă gândesc. Bă, dacă am avea numai miniștrii de aia cum îmi place mie unul singur, în toate funcțiile, ce d**cu’ am face, mă? N-aș avea ce să mai vorbesc”, a conchis aceasta.