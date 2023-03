Dana Budeanu intervine în scandalul Bâstroe: „Autoritățile române au ştiut de un an”

Dana Budeanu a declarat că problema canalului Bâstroe a fost cunoscută de autoritățile române. Aceasta mai spune că Serviciul de Informaţii Externe (SIE), ar fi ştiut de un an că Ucraina plănuiește să adâncească canalul Bâstroe, pentru a-l face navigabil, dar nicio autoritate a statului român nu a intervenit atunci.

Dana Budeanu: Un an de zile am stat drepți, astfel încât să se navigheze

Dana Budeanu este convinsă că autorităţile române nu au reacţionat dintr-un anumit motiv: „să se navigheze” pe canalul Bâstroe.

„Este vina autorităților din România, care nu ne protejează sub nicio formă. O constatare regretabilă este aceea că autoritățile din România se află într-o inerție care tot durează. Noi nu am făcut nimic, noi așteptăm de un an de zile. SIE știa despre această situație încă de acum un an. Autoritățile române au știut!

Nu a existat o reacție la momentul potrivit, pentru că a existat acest conflict militar. Acum se mai liniștesc lucrurile și se trage linie. Un an de zile am stat drepți, astfel încât să se navigheze”, a subliniat Dana Budeanu.

Dana Budeanu, despre Alexandru Rafila: „Într-un an nu a făcut absolut nimic”

Întrebată de realizatorul TV Răzvan Dumitrescu despre rotativă şi cei care ar trebui să plece din fruntea ministerelor, Dana Budeanu s-a arătat extrem de revoltată de situația din spiralele romanești, acuzându-l pe Alexandru Rafila de faptul că nu a făcut absolut nimic într-un an de zile: „România se află într-o criză totală a sistemului de sănătate”, a spus celebra creatoare de modă.

„Sper să plece domnul Rafila, pentru că este cea mai mare greșeală pe care au făcut-o cei de la PSD, în ultimii zece ani. Domnul Rafila a fost un suflu nou în partid, însă nu a schimbat nimic. România se află într-o criză totală a sistemului de sănătate. Într-un an de zile, domnul Rafila nu a făcut absolut nimic.

Domnul Rafila nu a verificat nimic din ceea ce a spus! Știți în câte spitale se cere test COVID? Sunt puse inclusiv afișe care informează că testarea COVID este obligatorie și nu te internează altfel.

În afară de faptul că a ieșit, în momentul în care a preluat mandatul, lucru pe care l-am aplaudat, și a anunțat acele măsuri, nu a făcut nimic pozitiv”, a mai spus Dana Budeanu la antena3.ro.