Alexei Navalnîi, victorie din închisoare. Filmul „Navalny”, Oscarul pentru cel mai bun documentar

„Există o persoană care nu a putut fi cu noi aici în seara asta, Alexei Navalnîi, liderul opoziției ruse, care rămâne în izolare”, a spus regizorul Daniel Roher publicului în timp ce primea mult râvnita statuetă de aur. Documentarul „Navalny”, care spune povestea otrăvirii și aproape uciderii lui Alexei Navalnîi, cel mai cunoscut opozant al liderului de la Kremlin, a câștigat Premiul Oscar 2023.

Alexei Navalnîi, în vârstă de 46 de ani, care este încarcerat într-o închisoare de maximă securitate din afara Moscovei, după o condamnare pentru delapidare, l-a acuzat pe Vladimir Putin că se află în spatele otrăvirii sale.

Din închisoare, Alexei Navalny, principalul opozant al lui Vladimir Putin, învinge

Documentarul „Navalny” arată cum se recuperează în Germania după ce, în Siberia, a fost otrăvit cu o toxină periculoasă provenită din era sovietică- metodă despre care au spus că a fost o încercare de asasinare a statului rus, pentru a-l reduce la tăcere pe criticul deschis al președintelui Vladimir Putin. Cu toate acestea Kremlinul a negat implicarea în otrăvirea celui mai mare dușman al liderului de la Kremlin.

În ianuarie 2021, Navalnîi s-a întors la Moscova, iar camerele de luat vederi au surprins mulțimea de suporteri care așteptau întoarcerea sa și momentul în care a fost reținut de poliție, ceea ce a provocat proteste ample în toată Rusia. Se pare că a fost transferat în ultimul an într-o închisoare IK-6 de maximă securitate din satul Melekhovo din regiunea Vladimir, în apropiere de Moscova.

Sursa foto: Facebook.

Soția lui Alexei Navalnîi, discurs emoționant la Gala Premiilor Oscar 2023

Filmul, care a avut premiera la festivalul de film de la Sundance în ianuarie 2022, a câștigat luna trecută BAFTA.

„Soțul meu este în închisoare doar pentru că a spus adevărul. Soțul meu este în închisoare doar pentru că a apărat democrația! Alexei, visez la ziua în care vei fi liber, iar țara noastră va fi liberă. Fii puternic, dragostea mea”, a spus Yulia Navalnaya.

Documentarul „Navalny” a depăşit „All That Breathes”, „All the Beauty and the Bloodshed” „Fire of Love” şi „A House Made of Splinters” .

Fiica sa, Daria a participat la ceremonia premiilor Oscar și a spus că este „foarte fericită că filmul primește atenția pe care o merită”: „Nu încetaţi să lupți pentru democrație și libertate în întreaga lume… îl vom scoate pe tatăl meu și vom continua să luptăm”, a spus fiica sa la Premiile Oscar.

Câștigătorii premiilor Oscar 2023 în funcție de categorii

Cel mai bun film: Everything Everywhere All at Once.

Cea mai bună regie: Daniel Kwan şi Daniel Scheinert -Everything Everywhere All at Once.

Cel mai bun actor în rol principal: Brendan Fraser – The Whale

Cea mai bună actriţă în rol principal: Michelle Yeoh – Everything Everwhere All at Once.

Cel mai bun actor în rol secundar: Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once.

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once.

Cel mai bun lungmetraj internațional: All Quiet On The Western Front. Germania.

Cel mai bun lungmetraj de animație: Pinocchio

Cea mai bună scenografie: All Quiet On The Western Front

Cel mai bun scenariu adaptat: Women Talking

Cel mai bun scenariu original: Everything Everywhere All at Once

Cea mai bună imagine: All Quiet On The Western Front

Cel mai bun montaj: Everything Everywhere All at Once

Cea mai bună coloană sonoră: All Quiet On The Western Front

Cel mai bun cântec original: Naatu Naatu

Cel mai bun sunet: Top Gun: Maverick

Cele mai bune efecte vizuale: Avatar: The Way Of Water

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: The Whale

Cele mai bune costume: Black Panther: Wakanda Forever

Cel mai bun scurtmetraj animat: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: An Irish Goodbye

Cel mai bun lungmetraj documentar: Navalny

Cel mai bun scurtmetraj documentar: The Elephant Whisperers

Premii onorifice: Euzhan Palcy, Diane Warren, Peter Weir

Premiul umanitar Jean Hersholt: Michael J. Fox, potrivit washingtonpost.com.