Ținuta Mirabelei Grădinaru a iscat comentarii aprinse. Pe cine a deranjat partenera lui Nicușor Dan

Ținuta Mirabelei Grădinaru a iscat comentarii aprinse. Pe cine a deranjat partenera lui Nicușor DanNicușor Dan și familia. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Participarea Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului a generat dezbateri intense în spațiul public, după ce designerul Dana Budeanu a comentat critic ținuta acesteia. Evenimentul de mare amploare, desfășurat duminică, 26 octombrie, a reunit numeroase personalități publice și oficiali de stat.

Ce a spus Dana Budeanu despre Mirabela Grădinaru

Dana Budeanu a reacționat imediat după apariția imaginilor de la ceremonie, punând sub semnul întrebării respectarea protocolului oficial. Criticile sale au vizat voalul negru purtat de Mirabela Grădinaru, despre care stilista a afirmat că este specific doar momentelor de doliu.

Controversele au apărut imediat după ce imaginile cu președintele și partenera sa au devenit virale, iar reacția stilistei nu a întârziat. Dana Budeanu a criticat alegerea Mirabelei Grădinaru de a purta un accesoriu negru pe cap, susținând că acest element vestimentar este asociat exclusiv cu doliul.

„NEGRU PĂ CAP SE PUNE LA ÎNMORMÂNTĂRI! ALO PROTOCOLU COTROCENI? N-a murit nimeni, doar ne prăbușim sub incompetență!”, a transmis Dana Budeanu.

În spațiul public, au existat însă și reacții care au considerat comentariul nejustificat, mai multe persoane subliniind că alegerea ținutei a fost una sobră și elegantă, potrivită contextului, fără a reprezenta o gafă vestimentară.

Dana Budeanu

Dana Budeanu. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ce a purtat Prima Doamnă

Mirabela Grădinaru a ales o ținută complet neagră, formată din rochie midi, pantofi eleganți și un voal subțire purtat pe cap – un element considerat de mulți drept potrivit pentru o ceremonie religioasă. În tradiția bisericească, femeile obișnuiesc să-și acopere capul la slujbe, iar numeroși comentatori au considerat criticile aduse drept nejustificate.

La ceremonie au fost prezenți președintele Nicușor Dan, partenera sa și cei doi copii ai cuplului, care au adoptat ținute sobre, în acord cu solemnitatea momentului. Băiețelul a purtat un costum negru, iar fetița a fost îmbrăcată într-o ținută elegantă, compusă din cardigan cu detalii din dantelă și pantaloni bej.

Peste 2.500 de persoane au participat la ceremonie

Slujba de sfințire a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I împreună cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel.

Peste 2.500 de invitați oficiali au participat la ceremonie, printre care premierul Ilie Bolojan, președinta Republicii Moldova Maia Sandu, foștii șefi de stat Emil Constantinescu și Traian Băsescu, alături de familia prezidențială. După ora 20:00, accesul a fost permis și credincioșilor, catedrala fiind deschisă zilnic publicului.

 

