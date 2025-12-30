Dan Voiculescu identifică trei concluzii esențiale despre România în 2025

La final de 2025, Dan Voiculescu trage trei concluzii despre starea României, subliniind aspectele care, în opinia sa, au marcat evoluția țării în ultimul an și pun provocări majore pentru 2026. Într-o analiză publicată pe blogul său, Voiculescu susține că analizele de sfârșit de an sunt importante atât pentru evaluarea reușitelor și nereușitelor, cât și pentru clarificarea premiselor și obiectivelor viitoare.

Prima concluzie se referă la absența unui proiect de ţară coerent și durabil după atingerea unor obiective strategice majore, precum aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Voiculescu arată că, în ciuda acestor succese excepționale, clasa politică românească nu a reușit să stabilească și să urmeze un obiectiv major care să mobilizeze societatea și instituțiile pe termen lung.

El argumentează că această incapacitate de a genera o direcție strategică clară are cauze istorice complexe. În opinia sa, guvernarea din perioada 2005-2014 a generat rupturi sociale și economice profunde, contribuind la plecarea în număr mare a românilor în străinătate.

Între 2007 și 2014, peste trei milioane de români ar fi emigrat, cel mai mare exod de oameni în perioada pașnică din istoria modernă a țării, ceea ce a diminuat resursele de inteligență și forță de muncă necesare dezvoltării interne. De asemenea, perioada politică care a urmat, inclusiv cele două mandate ale președintelui Klaus Iohannis, a fost caracterizată de evoluție lentă și lipsă de proiecte majore la nivel economic și social.

A doua concluzie trasată de Dan Voiculescu vizează criza morală profundă care, în opinia sa, depășește și amplifică tensiunile economice și sociale din România. El descrie fragilitatea instituțională ca rezultat al unor multiple runde de alegeri și al unor situații politice complicate, inclusiv invalidarea unui tur de scrutin prezidențial. Instituțiile fundamentale ale democrației – executivă, legislativă și judecătorească – ar fi afectate de lupte interne și de lipsa unor valori morale esențiale precum demnitatea, onoarea și curajul.

În analiza sa, Voiculescu explică că aceste valori sunt elemente fundamentale ale „Forței Binelui”, adică forța constructivă care poate susține dezvoltarea societății. Fără ele, susține el, România riscă să rămână captivă într-o dinamică de conflict și instabilitate, unde degradarea dialogului public și instabilitatea instituțională continuă să submineze coeziunea socială.

Cea de-a treia concluzie formulată de Voiculescu se concentrează asupra efectelor populismului asupra conceptului de patriotism. El argumentează că într-un context politic în care mișcările populiste folosesc ipocrit valorile naționale sau atacă ideea de patriotism ca fiind „depășită”, acest concept este adesea compromis în discursul public. Cu toate acestea, autorul susține că această aparentă compromisare este doar o percepție greșită, iar românii își iubesc țara în mod autentic.

Voiculescu propune o distincție clară între patriotismul autentic și simpla demonstrație retorică a iubirii de țară. El afirmă că un patriot adevărat sprijină valorizarea responsabilă a resurselor naționale, consolidarea clasei de mijloc – considerată motorul economiei și liantul societății – și construirea de parteneriate solide, transparente și echitabile cu parteneri strategici precum Statele Unite și alte democrații occidentale. În schimb, liderii demagogi care strigă despre dragostea de țară, dar nu susțin aceste valori prin acțiuni concrete, contribuie la subminarea capacității României de a-și atinge potențialul.

Analiza conclude cu un avertisment dual: dacă în 2026 se cristalizează un proiect major de țară, se declanșează o reformă morală profundă și se asumă efectiv un patriotism economic, atunci anul va fi „marcat de Forța Binelui”. Alternativ, dacă aceste direcții nu sunt asumate pragmatic, „răul va continua să se întindă și să compromită viitorul națiunii noastre”.