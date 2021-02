Dan Tudorache intervine în scandalul spitalelor din Sectorul 1.

Actualul primar din Sectorul 1, Clotilde Armand, nu dorește să mai investească în cele patru spitale din sector. Acesta este motivul pentru care a decis să le tranfere către Primăria Generală a Municipiului București.

Este vorba despre Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” și Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice.

Fostul primar Dan Tudorache a comentat situația de la Sectorul 1 și despre decizia de a lăsa fără finanțare cele patru unități.

„O cotă parte din banii pe care îi consumau în decursul unui an veneau şi de la Primăria Sectorului 1. Erau pentru diverse investiiţii, utilăţi, asigurarea pazei celor patru spitale”, a explicat fostul edil la Antena 3.

El a precizat că în mandatul său solicita acceptul Curții de Conturi pentru a investi bani în cele patru spitale.

„Când am ajuns primar, în vara lui 2016, am avut o discuţie cu cei de la Curtea de Conturi. Am făcut o solicitare să pot investi sau să termin lucrările începute. Mă refer la lucrările de investiţii în cele patru spitale. În fiecare an făceam această solicitare, să îmi permită să investesc în cele patru spitale. E adevărat, acesta era rolul primarului, să hotărască dacă doreşte să investească într-un obiectiv sau nu”, a mai spus Dan Tudorache.

Actuala conducere a primăriei, susține fostul edil, nu mai dorește să investească în cele patru spitale. Astfel s-a ajuns în situația ca administrarea acestora să fie transferată către Primăria Generală.

Dan Tudorache, despre scandalul cu firma de salubritatea din Sectorul 1

În acest context, Dan Tudorache a vorbit şi despre scandalul gunoaielor din Sectorul 1. Compania de salubritate a anunțat că va suspenda ridicarea gunoiului dacă nu i se achită facturile de peste 100 de milioane de lei. Aceasta după ce Clotilde Armand a declarat că Primăria nu are bani să-și achite obligațiile, cel puţin în ianuarie şi februarie.

„Nu pot să îmi dau seama de ce nu sunt bani. Adică, nu mai are bani pentru spitale, nu are bani pentru salubritate, dar atunci, pentru ce are bani? Stau și mă gândesc cum va face bugetul. În perioada următoare, până în luna aprilie, trebuie să vină cu bugetul în fața consilierilor locali. Nu îmi dau seama unde vor să ducă acei bani pe care Primăria îi are”, a arătat Dan Tudorache.

Potrivit spuselor sale, Sectorul 1 este cel mai bogat din București cu un buget de 1 miliard de euro în patru ani.

„Nu pot să îmi dau seama unde investeşte. Gândiţi-vă că luni începe şcoala. A retras toată paza din şcoli. Deci fără pază în şcoli, fără pază la spitale. Nu mai investeşte în spitale, nu mai plăteşte facturile la curăţenie. Ăsta e rolul primarului, să fie gospodar”, a mai spus Dan Tudorache.

Precizări de la Clotilde Armand

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand a scris, într-o postare pe Facebook, că nu a tăiat finanțarea pentru cele 4 spitale. Ea a arătat că instituțiile au fost transferate în administrare la Primăria Capitalei.

„Nu s-a tăiat nimic. În ședința de ieri s-au trecut 4 spitale din administrarea Sectorului 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului București. Știți de ce? Pentru că există o decizie a Curții de Conturi care ne spune asta”, a scris ea.

Armand a mai spus că decizia a fost luată, de fapt, printr-o hotărâre de Consiliu local în 2010. Ba mai mult, a precizat că există o hotărâre de guvern care prevede că aceste spitale sunt finanțate de stat.

Condițiile lui Nicușor Dan pentru preluarea spitalelor

La rândul său, primarul general, Nicușor Dan, spune că este dispus să preia spitalele. Însă el solicită bani pentru finanțarea acestora.

„Înțeleg că există dorința, în ultima vreme, a transferului unor obiective dificil de administrat către Primăria Capitalei. Eu sunt absolut deschis să administrez cât mai multe lucruri care privesc calitatea vieții bucureștenilor, doar să fie asigurată finanțarea către Primăria Municipiului București pentru asta. Dacă cineva nu se poate ocupa de aceste proiecte și instituții din Capitală, atunci eu declar că vreau să le administrez împreună cu echipa Primăriei, cu condiția să ni se asigure banii necesari”, a scris Dan pe Facebook.